L’Isola dei Famosi 2025 partirà presto, neanche il tempo di digerire questo The Couple che altri non è che un Grande Fratello sotto mentite spoglie, che se non migliora dal punto di vista degli ascolti c’è chi pensa che potrebbe rischiare di chiudere in anticipo. Comunque il cast del reality show non si è ancora formato, la produzione sta lavorando alacremente a quest’edizione, ma intanto è stata annunciata la prima concorrente ufficiale: si tratta di Chiara Balistreri.

A rivelarlo ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza sui social, tenendo a ricordare chi è, anche se è un po’ un controsenso considerando il nome del reality show: la ragazza è stat vittima di violenze da parte del suo ex e lo ha raccontato diverse volte nello studio di Silvia Toffanin su Canale5.

L’Isola dei Famosi 2025: Chiara Balistreri ha rischiato di essere vittima di un femminicidio

Quando aveva solo 14 anni Chiara Balistreri – che parteciperà a L’Isola dei Famosi 2025 – conobbe Gabriel Constantin con la quale si comportò da galantuomo fino a quando non rivelò la sua vera natura di mostro e figlio del malsano patriarcato in cui sono infuse le radici della società. Prima le ha alzato la voce, poi le ha dato il primo schiaffo, con le solite scuse, e più avanti andava e più cadeva in un vortice di violenza che nessuno meriterebbe di vivere. Lei stessa è caduta in un circolo vizioso in cui arrivava a rassicurarlo dopo ogni aggressione.

Poi cos’è successo? La madre ha denunciato il ragazzo, ma Chiara ci tornò assieme per amore, e quando ha avuto il coraggio di lasciarlo è stata picchiata selvaggiamente, tanto che si ritrovò con il naso rotto. In seguito a una denuncia c’è stato un arresto al quale scappò diventando latitante per due anni e mezzo, continuando a minacciare la sua ex da lontano. Per fortuna ora si trova in carcere. Anche grazie a questa storia, dato che lei è a tutti gli effetti una scampata vittima a un femminicidio, è stata scelta come prima concorrente ufficiale de L’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili.

