Questa edizione de L’Isola dei Famosi 2025 è partita malissimo con una schiera di abbandoni che stanno facendo perdere fiducia ai telespettatori. Anno complicato per i reality: dopo la chiusura imminente di The Couple, si prospetta un altro bel danno in casa Mediaset dato che le ultime strategie per risollevare gli animi e le dinamiche non stanno funzionando. Gli autori hanno infatti preso una decisione poco lungimirante andando a ridurre ancora di più il cibo.

Il pensiero iniziale era quello per cui meno cibo avrebbe generato più liti, eppure si è verificato l’effetto contrario. “Non ci sono più i naufraghi di una volta“, direte voi. E forse avete proprio ragione dato che uno ad uno i concorrenti stanno per dire addio a questa esperienza che a quanto pare sta mettendo in crisi troppi di loro. Ricapitolando, infatti, ad abbandonare il programma sono stati ben cinque personaggi: Spadino,Leonardo Brum, Angelo Famao, Nunzio Stancampiano e Camila Giorgi, la quale nonostante la stoffa sportiva non se l’è sentita di continuare. Un’Isola dei Famosi 2025 che sta affondando, dunque, vittima anche lei di uno strano malocchio in casa Mediaset.

Tra i naufraghi che stanno pensando di abbandonare l’Isola dei Famosi 2025 spuntano anche Antonella Mosetti e Mirko Frezza. Entrambi si sono detti insofferenti e impossibilitati di affezionarsi a Cayo Cochinos, ma dall’altra parte c’è un pubblico che non riesce a legarsi ad un cast che giorno dopo giorno viene scremato in maniera impressionante. La maggior critica che gli esperti di gossip come Deianira Marzano muovono agli autori è quella dell’aver erroneamente scelto di mettere ulteriormente in difficoltà i concorrenti, schiacciati dagli stenti, dalla fame e dalla continua fatica di doversi adattare ad un luogo sconosciuto.

Non a caso tutto è pronto per i nuovi ingressi, con casting aperti per trovare chi potrebbe essere adatto a rimanere per un tempo ragionevole alle Honduras. Tra i motivi di un flop annunciato spunta anche l’assenza di daytime interessanti con poche dinamiche se non durante la diretta della puntata. Di conseguenza, l’Isola dei Famosi 2025 non riesce a creare un profondo interesse da parte degli spettatori i quali non hanno nè tempo nè modo di affezionarsi a chi ne fa parte.