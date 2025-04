L’Isola dei Famosi 2025 è pronta a fare il suo approdo su Canale5 venerdì 7 maggio in prima serata. Sui social non c’è grande attesa e si rischia che gli ascolti possano essere come quelli di The Couple checché ne dicano alcuni che hanno definito il cast abbastanza buono. Comunque sia i concorrenti sono stati svelati, anche se ne mancherebbe uno, che il sito DavideMaggio ha annunciato. Sarà vero?

Si sta parlando di Dino Giarrusso: sceneggiatore e politico siciliano che è stato anche una ex iene del programma omonimo in onda su Italia1. Dovrebbe essere il ventesimo e ultimo concorrente di Veronica Gentili che è emozionata all’idea di condurre un programma che è stato un cult e che si spera possa aver trovato la formula giusta per mordere la contemporaneità.

L’Isola dei Famosi: svelato il cast del reality condotto da Veronica Gentili

Sono in tutto venti i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025 in partenza a inizio maggio, ma andiamo a scoprirli piano piano: Teresanna Pugliese, Camila Giorgi, Angelo Famao, Lorenzo Tano, Mario Adinolfi, Alessia Fabiani, Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti, Loredana Cannata e Paolo Vallesi. Chi vuole vivere l’Honduras senza tabù e con la speranza di fare un’esperienza indimenticabile, chi partecipa solo per denaro, chi per riavere indietro un po’ di visibilità perduta. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

E poi ancora Veronica Gentili avrà a che fare con Mirko Frezza, Cristina Plevani, Omar Fantini, Samuele Bragelli, Ibiza Altea, Leonardo Brum, Carly Tommasini, Chiara Balistreri, Nunzio Stancampiano e in ultima battuta, come abbiamo scritto poc’anzi, l’ex de Le Iene Dino Giarrusso. Veronica Gentili è pronta, Simona Ventura nei panni di opinionista avrà modo di supportarla e darle dei suggerimenti e poi c’è Pierpaolo Pretelli, che lascerà a casa la sua amata Giulia Salemi e il loro piccolo Kian.