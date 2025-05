Nunzio e Angelo infrangono il regolamento all’Isola dei famosi 2025

Altri problemi per i concorrenti de L’Isola dei famosi, in Honduras non stanno mancando tensioni tra i naufraghi che si sono nuovamente fatti notare, infrangendo il regolamento del programma di Canale Cinque. Ancora più nel dettaglio, Nunzio e Angelo sono i concorrenti finiti nel mirino per aver acceso il fuoco in maniera scorretta, dunque andando a scontrarsi con il regolamento. Nessuno sfregiamento dunque, Nunzio e Angelo sono ricorsi a uno speciale aiuto da parte di Mirko. E’ stato lo stesso artista ad ammettere l’accaduto: “Adesso ve lo posso dire, ho dato il fuoco ai ragazzi” – la confessione dell’attore ai suoi amici – “Gli ho dato un ciocco, un bastone caldo, che poi si è trasformato in brace. Li ho visti in difficoltà e sono andato da chi dovevo andare. Gli ho detto: qualunque cosa succeda me ne assumerò le colpe” ha spiegato ai compagni di gioco.

Non è da escludere dunque che possa aleggiare il rischio squalifica sulla testa dei concorrenti a L’Isola dei famosi 2025. Per adesso non sono arrivati aggiornamenti ufficiali da parte della produzione, che non avrebbe alcuna intenzione di perdere pezzi nel cast del programma.

Nunzio e Angelo rischiano la squalifica a L’Isola dei famosi?

Vedremo nelle prossime ore se ci saranno degli aggiornamenti in merito alla posizione di Nunzio e Angelo all’Isola dei famosi 2025. Nessuna mossa ufficiale per adesso e non si tratta neanche della prima volta che i naufraghi infrangono le regole del reality, in particolare per quanto riguarda le questioni con il fuoco protagonista.

Vedremo se cambierà qualcosa nel corso delle prossime ore e se Nunzio e Angelo potranno fare i conti almeno con una penalizzazione, che al momento sembra però lontana. Ovviamente i naufraghi sono stati avvisati e minacciati riguardo a qualche possibile sanzione.