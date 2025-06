Isola dei Famosi, brividi in mare: squalo sotto riva azzanna una manta, naufraghi sotto shock. "Mai visto niente del genere!".

Come si fa a pescare se in mare si aggira uno squalo? All’Isola dei Famosi 2025 è terrore per quanto sta succedendo nelle acque delle Honduras. Tutto è partito dalle parole di Alham che si è lamentata con Dino Giarrusso e Paolo Vallesi accusandoli di non essere abbastanza attivi nel prendere i pesci e quindi di procacciarsi il cibo: “Tu Dino sei andato una volta in acqua, sei stato pochi minuti e poi sei tornato indietro dicendo che non c’era nulla”, ha dichiarato, dicendo che visto il comportamento è inutile lamentarsi di avere fame.

“Sono un po’ arrabbiata perché fate le passeggiate per vedere se potete pescare, ma poi dite che non ci sono i pesci”, continua la ragazza, invitando tutti a non fermarsi dove l’acqua è alta solo 40 centimetri. Dopo quanto successo, la modella ha subito chiamato tutti indicando il mare stupita e spaventata allo stesso tempo. “Quello è uno squalo, si sta mangiando una manta! Guardate che è enorme!”, ha detto Dino Giarrusso incredulo nel vedere la bestia aggirarsi vicino a loro.

L’Isola dei Famosi 2025, in mare si aggira uno squalo e Alham lancia la frecciata: “Il pesce quindi c’è!“

“Questa è la prova che il pesce c’è, di pesci ce ne sono”, ha detto subito Alham tirando una frecciatina agli altri. Non tutti sanno che questa non è la prima volta che a l’isola viene avvistato uno squalo. Anche nel 2022 i naufraghi dell’edizione di Clemente Russo avevano visto davanti a loro ben tre squali, motivo per il quale furono molto attenti a non entrare in acqua. E anche l’Isola dei Famosi 2025 si aggiudica questa bella sorpresa nel mare, motivo in più per non far pescare i concorrenti, che sebbene abbiano fame sembrano essersi un po’ impigriti nel procacciarsi il cibo.