C’è grande fermento per i provini de L’Isola dei Famosi 2025, dato che in questa edizione Ibiza Altea ha dovuto rinunciare al reality per motivi privati. Al contempo Leonardo Brum e il cantante Angelo Famao si sono resi conto di non poter continuare e dunque, hanno deciso di abbandonare il programma tornando alla loro vita normale. Insomma, dopo le prime settimane a Cayo Cochinos alcuni naufraghi hanno capito di non avere la forza per lottare contro la fame e contro la solitudine e proprio per questo gli autori hanno deciso di riaprire i provini per far entrare qualcun altro.

I provini dei nuovi concorrenti sono stati confermati da Gabriele Parpiglia che a Studio 100, 100% Parpiglia ha raccontato che il programma sta cercando nuove persone per unirsi al cast. Si vocifera che la produzione de L’Isola dei Famosi 2025 stia cercando i cosiddetti “bellocci”, e non a caso stanno spuntando voci alquanto interessanti come la possibile presenza di Sofia Costantini, ex concorrente di Temptation Island che ha tentato Alfred nella scorsa edizione. “Si sono concentrati perlopiù su ragazze giovani, volti del piccolo schermo. Quindi, diciamo, i bellocci o le amazzoni di turno.”, ha spiegato Gabriele Parpiglia.

Nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025, ex Grande Fratello? Le ultime notizie e il rumor su una famosa ballerina

Nessuno sa ancora con sicurezza chi siano i nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi 2025, ma Gabriele Parpiglia ha lanciato una notizia che fa fremere i fan: “Vi posso dire che uno farà molto caos social, caos“, di chi si tratterà? E in che senso genererà scompiglio? Molti hanno pensato a qualche ex concorrente del Grande Fratello, come Lorenzo Spolverato o Shaila Gatta – vista l’intenzione di scegliere ragazzi giovani – ma non si esclude la presenza di altri personaggi come Carmen Russo che a Storie di Donne al Bivio non ha escluso la sua presenza nel reality: “Non posso dire altro al momento. Però farei una nuova isola diversa da quelle che ho già fatto in passato“.