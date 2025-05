L’Isola dei famosi 2025 torna in onda su Canale Cinque e non mancano come di consueto le critiche contro il reality Mediaset. Il programma condotto da Veronica Gentili ha rifatto capolinea sul piccolo schermo e sui social intanto sono esplose le critiche, con l’esperta di gossip Deianira Marzano che non ha gradito alcuni passaggi della puntata, a suo dire delle perdite di tempo e mancanze di rispetto nei confronti del pubblico Mediaset:

DELITTO DI GARLASCO/ Il prezzo (altissimo) di un processo mediatico che dovremo pagare tutti

“Isola, un’accozzaglia di gente che parla da ore dei fatti loro e tra l’altro di cose che non interessano minimamente al pubblico. La tv sta diventando sempre più inutile, menomale che c’è il web. Hanno parlato per mezz’ora del fuoco? Ma siete impazziti? Ci state prendendo in giro?” il durissimo sfogo della nota esperta di gossip che ha tuonato così via Instagram. E per quanto riguarda i commenti social, non che le cose siano andate meglio, visto che anche i telespettatori hanno messo nel mirino il programma. “Ormai è un reality che non ha più niente da dire” si legge tra le critiche espresse contro il programma.

Delitto di Garlasco, amica di Stefania Cappa chiede di essere sentita/ "Chiara Poggi le stava antipatica"

L’Isola dei famosi 2025 non decolla: ascolti al minimo

Nonostante l’egregia conduzione di Veronica Gentili, che ormai si divide tra la guida de Le Iene e L’Isola dei famosi, il reality non decolla e fatica a superare i 2 milioni di telespettatori. Il cast poco scintillante e il regolamento che chiaramente è privo di migliore non porta niente di nuovo e dunque il programma Mediaset resta sotto i limiti di una positiva accoglienza. Da sottolineare comunque la crescita e il buon lavoro di Veronica Gentili, che in una recente intervista concessa a Fanpage ha parlato anche del suo percorso e della carriera:

Elodie attaccata da Davide Maggio: "Stadi non sono sold out"/ "Provoca il pubblico per vendere i biglietti"

“La vita mi ha fatto fare cose molto diverse da quello che avevo immaginato e io dell’avere in qualche modo contaminato e ibridato il mio percorso, ne ho sempre fatto un po’ la mia cifra e il mio tratto distintivo”.