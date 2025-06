Sale la tensione all’Isola dei famosi 2025, i naufraghi nelle scorse ore hanno vissuto dei momenti di grande tensione, dopo che una bufera si è abbattuta sull’Honduras. Una raffica di pioggia e vento ha messo in grande difficoltà i concorrenti del programma condotto da Veronica Gentili, che si sono ritrovati a fare i conti con vari problemi.

Ovviamente alcuni di loro, vedendo la situazione degenerare di minuto in minuto, hanno deciso di intervenire per cercare di rinforzare la tenda allestita, nella speranza di potersi riparare. Dal canto suo Jasmin non ha nascosto che in effetti la giornata stava andando fin troppo bene: “La giornata stava andando tutta perfettamente…Ed ecco che invece è arrivata la pioggia”. Vedremo se l’allarme rientrerà, intanto anche tra gli stessi concorrenti è esplosa la tensione, con qualche scontro tra i naufraghi andato in scena sulla Playa.

L’Isola dei famosi 2025, allarme dei naufraghi: “Adesso finisce Mirko

Mirko Frezza è parso uno dei concorrenti più colpiti da quanto accaduto all’Isola dei famosi nelle scorse ore. Il naufrago ha inveito contro una parte del gruppo, invitandoli a dare una mano dopo l’accaduto: “Ho capito ragazzi, però potute pure alzare un attimo il cu** e venire qua…”Una volta poi sotto la tenda sempre Mirko ha rivelato che sarebbe stato meglio mettere un rinforzante alla tenda.

Tuttavia il concorrente è stato subito tranquillizzato da Mario Adinolfi, il quale si è detto certo che la tempesta non sarebbe durata ancora a lungo: “Adesso finisce Mirko…Non ti preoccupare…Altri venti minuti e finisce tutto…E’ tutto calmo il mare…Non sento neppure più i tuoni…Non sento proprio più un ca**o…”

