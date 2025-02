Negli ultimi anni i reality show di casa Mediaset non hanno fortuna: basti pensare a come il Grande Fratello sia stato salvato dalla versione vip per poi crollare di nuovo anno dopo anno fino ad arrivare agli ascolti di quest’edizione. La parentesi La Talpa, invece, è stata tutta da dimenticare anche se nella bolla che sono i social c’è chi è riuscito a godersela nonostante la conduzione e le prove messe in campo. E in tutto questo che fine ha fatto L’Isola dei Famosi?

Veronica Gentili conduttrice dell'Isola dei Famosi 2025?/ Il nome della conduttrice in pole: le altre ipotesi

Il reality show isolano che in forze su Canale5 è stato condotto per anni da Ilary Blasi e poi da Vladimir Luxuria stando alle ultime indiscrezioni pare che stia andando verso la cancellazione definitiva. A dirlo è il giornalista Gabriele Parpiglia sul social X. Sarà davvero così oppure Mediaset riuscirà comunque a piazzare il reality show in palinsesto?

Chi è la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi 2025? Federica Panicucci in pole/ Rumor sulla nuova edizione

L’Isola dei Famosi è appesa a un filo: si farà? Chi la condurrà?

Sono ormai anni che L’Isola dei Famosi non funziona più. Chi ci lavora non è in grado di modernizzarlo al fine di renderlo di nuovo interessante per il pubblico affamato appunto di novità. Chi avrebbe un’idea è Simona Ventura, ma non ha alcuna intenzione di svelarlo. Il sito GossipeTv, ribandendo che ormai il destino del programma è appeso a un filo, ha elencato una seria di motivi per cui va verso la cancellazione.

Il budget è sempre più basso dato che le ultime stagioni non sono state un successo in termini di ascolti e interazioni sui social. Ecco, quindi, che si farebbe fatica a mettere insieme un cast di vip degni di tale nome. Sono tanti i vip che avrebbero detto un chiaro no all’Isola dei Famosi. Non si ha la più pallida idea di chi potrebbe condurlo perché Ilary Blasi si è presa The Couple dicendo no all’Isola. Veronica Gentili è un’opzione, ma non avendo mai condotto un reality show potrebbe essere una scelta azzardata come affidare La Talpa a Diletta Leotta. Infine sembra che Mediaset abbia intenzione di puntare le energia su The Couple, una costola del Grande Fratello.

Diletta Leotta nuova conduttrice de L'Isola dei famosi?/ "Il suo futuro si tingerà dell'Honduras"