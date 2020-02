L’ISOLA DEI FAMOSI CANCELLATA?/ GF Vip si allunga: Signorini “gela” Ilary Blasi…

Una vera e propria doccia gelata quella che si sta profilando in queste ore per gli appassionati de L’Isola dei Famosi e in particolare per la sua nuova conduttrice, Ilary Blasi. Caso vuole che a servirla sia Alfonso Signorini, ex opinionista di Lady Totti al Grande Fratello Vip da quest’anno nelle vesti di conduttore del reality show di punta di Canale 5. Secondo le indiscrezioni raccolte dal portale “Che tv che fa“, infatti, sembra proprio che quest’anno L’Isola dei Famosi sarà cancellata. Cosa c’entra la cancellazione dell’Isola con il Grande Fratello Vip 4? Tutto sarebbe da ricollegare all’annuncio dato ieri da Alfonso Signorini: il GF Vip 4 si allungherà di molte puntate, proseguendo fino a fine aprile anziché terminare alla fine di marzo. Una novità destinata a provocare inevitabili scossoni sui palinsesti di Canale 5. Il portale “Che tv che fa” a tal proposito ha scritto: “Una notizia a dir poco clamorosa che andrebbe completamente a scombinare i palinsesti della primavera di Canale 5 programmati fino a qualche giorno fa, è quella che la nostra redazione di cheTVfa è riuscita ad intercettare nelle ultime ore. Ebbene sì, dalle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere, sembrerebbe proprio che quest’anno L’Isola dei Famosi non ci sarà più“.

L’ISOLA DEI FAMOSI CANCELLATA? AL SUO POSTO…

“Sembrava tutto fatto“, scrive il blog, con “Ilary Blasi quale nuova conduttrice e la data di lunedì 20 aprile “fissata come inizio“. A far propendere per la drastica decisione di cancellare il programma, invece, sarebbero stati i risultati Auditel al di sotto delle aspettative e il rischio di saturazione del genere reality. Il portale per questo scrive che Canale 5 “ha preferito all’ultimo salvaguardare l’altro titolo forte dei suoi reality, evitandone la messa in onda a fine stagione. La domanda legittima da porsi allora è la seguente: da cosa sarà sostituita L’Isola dei Famosi? O meglio: cosa ci fa essere certi che questa non vedrà la luce? Senza dubbio la decisione dell’ammiraglia Mediaset di allungare ulteriormente la programmazione del Grande Fratello VIP anche nelle settimane successive alla Pasqua. A questo punto ci sentiamo di azzardare un possibile anticipo di Temptation Island nei lunedì di maggio e nelle prime due settimane di giugno: soluzione, questa, che permetterebbe al factual prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi di evitare la concorrenza degli Europei di calcio del prossimo giugno“. Queste indiscrezioni saranno confermate? Staremo a vedere…

© RIPRODUZIONE RISERVATA