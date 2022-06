L’isola dei famosi, chi vincerà? / I bookmakers puntano tutto su…

L’isola dei famosi 2022, gli scommettitori lanciano i loro pronostici sul vincitore finale

A meno di un mese di distanza dall’attesa puntata finale de L’isola dei famosi 2022, che -salvo cambiamenti repentini nei palinsesti tv Mediaset- andrà in onda il 27 giugno 2022 su Canale 5, in seguito al prolungamento del reality show honduregno, si delineano le quote di scommesse dei bookmakers sul vincitore finale. I recenti ritiri di Guendalina Tavassi, Licia Nunez, Alessandro Iannoni e Blind unitamente alle ultime new-entries, nel gioco, come Gennaro Auletto e Luca Daffré, hanno stravolto in modo repentino gli equilibri del reality honduregno quando ormai manca poco alla puntata epilogo del reality condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale degli opinionisti tv a bordo campo, Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo, il retroscena/ "Lei aveva delle cose irrisolte"

Proprio in vista dell’attesa finale del gioco, gli scommettitori lanciano i loro pronostici sul nome del vincitore de L’isola dei famosi 2022, sui siti web adibiti alle scommesse Snai, Sisal e Eurobet, la cui media dà intanto per certa la vittoria di un naufrago veterano dell’edizione in corso de L’isola dei famosi 2022. Sulla base delle quotazioni, quindi, si delinea una classifica provvisoria sui primi 5 naufraghi vip favoriti al titolo di vincitore finale del reality made in Honduras, secondo le quotazioni di scommesse giunte sui siti Snai, Sisal e Eurobet.

Alessandro Iannoni deluso dall'esclusione in studio all'Isola/ "Vorrei esserci ma il regolamento…"

La Top 5 sui pronostici del vincitore finale

Nella Top 5 stilatasi tra i naufraghi concorrenti a L’isola dei famosi 2022, troviamo al quinto posto Carmen Di Pietro, quotata a 12.00, 6.00 e 11.00 rispettivamente su Snai, Sisal e Eurobet. A precedere la showgirl dalle giunoniche curve è al quarto posto la new-entry al reality Luca Daffré, in quanto il modello moro è quotato rispettivamente a 12.00, 16.00, 11.00. Sul terzo podio, tra i favoriti alla vittoria finale de L’isola dei famosi 2022, troviamo poi Nick Luciani: il membro biondo de I cugini di Campagna è quotato a 7.50, 7.50, 7.00. Al secondo posto, troviamo il fratello dell’ex Grande fratello 16 Guendalina Tavassi: Edoardo Tavassi si assesta nelle quotazioni a 3.00, 2.75 e 3.00. In pole position, infine, e quindi il favorito al titolo di vincitore finale de L’isola dei famosi 2022, è l’attore capitolino e dalle origini greche, Nicolas Vaporidis, quotato a 2.00, 2.00 e 2.00

LEGGI ANCHE:

Alessandro Iannoni tronista a Uomini e Donne?/ Lui risponde: "Dopo l'Isola vorrei…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA