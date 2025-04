L’Isola dei Famosi non è ancora iniziato e già si è sfiorata la rissa. Pare che ci sia stato infatti un momento di alta tensione prima della partenza.

Anche quest’anno il palinsesto Mediaset manderà in onda dei nuovi appuntamenti con il famoso survival game, ma stavolta ci saranno non poche novità. A condurre il programma sarà infatti Veronica Gentili, arrivata in studio per sostituire Vladimir Luxuria. Dopo la sua presenza nel programma Le Iene, Piersilvio Berlusconi ha infatti scelto di puntare su di lei per risollevare gli ascolti della trasmissione. I concorrenti – di cui non si conosce ancora ufficialmente l’identità – arriveranno nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, e affronteranno prove fisiche e mentali senza il supporto di comfort o senza l’aiuto di scorciatoie.

Ancor prima della loro partenza sull’isola, i toni si sarebbero accesi. Pare ci sia infatti stata una rissa tra due concorrenti, anche se si tratta solo di un’indiscrezione circolata in rete.

Sfiorata la rissa prima de L’Isola dei Famosi

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi non è ancora iniziata e già il programma è al centro dell’attenzione mediatica. Ultimamente si sta infatti parlando di una rissa sfiorata nel corso dello shooting fotografico di presentazione del cast. Secondo i vari rumours che stanno circolando in rete, pare che ci siano stati degli sconti tra due futuri naufraghi, tanto che entrambi avrebbero anche sfiorato il contatto fisico. A divulgarne la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha lanciato una vera e propria bomba. Lei stessa ha infatti fatto sapere che, proprio durante il servizio fotografico, gli animi dei due concorrenti si sarebbero agitati tanto che entrambi avrebbero alzato i toni.

“Rissa sfiorata durante il servizio fotografico all’Isola” – ha detto la Marzano. Uno dei due avrebbe accusato l’altro di avergli rubato l’inquadratura ed è così che entrambi avrebbero perso le staffe. “I toni si sono alzati tra due futuri naufraghi colpevoli a vicenda di essersi ‘messi troppo al centro’ dell’inquadratura. Incominciamo bene“, ha commentato l’esperta di gossip. Non si sa al momento chi siano stati i due protagonisti della vicenda, ma di certo questo episodio ha fatto crescere ancora di più l’attesa per la messa in onda del programma, che avverrà il 7 maggio.

Chi sono i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2025

I nomi dei concorrenti della prossima edizione del survival game non sono ancora stati ufficializzati, ma sul web sono circolate già le prime indiscrezioni. Potrebbero infatti partire verso le Honduras l’ex tennista Camilla Giorgi, Antonella Mosetti, la conduttrice Patrizia Rossetti. I rumours dicono anche i nomi di Paolo Vallesi, del comico Omar Fatini, dell’attore Mirko Frezza e del ballerino – ex allievo di Amici – Nunzio Stancampiano. Si pensa inoltre a Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Angelo Famao, Serse Cosmi e all’attore turco Burak Özçivit, che interpreta il personaggio di Kemal nella soap opera turca di successo Endless Love.