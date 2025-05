Non è mai facile rimanere a L’Isola dei Famosi e chi si arrende dopo settimane non deve essere etichettato come debole perché non è da tutti rimanere senza cibo, mangiando solamente un po’ di riso e un po’ di quel pesce che si riesce a pescare, per non parlare del caldo torrido, degli animali e della convivenza forzata. Ad apparire in crisi oggi è stata Patrizia Rossetti tanto da far preoccupare i telespettatori.

Isola dei Famosi 2025, pesanti accuse tra Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti/ “Bugiarda!”, cosa è successo?

“Non ne posso più” si è sfogata la conduttrice Mediaset, “mi manca tutto, la mia vita, la mia indipendenza, e mi sento impotente”. Che il suo ritiro sia vicino? Perché quando si sta così basta anche solo una lite o uno sgarbo e si può chiudere l’esperienza prima del tempo. Ovviamente i fan fanno il tifo per lei.

Chi è Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti: con chi l'ha tradita?/ "L'ho beccato sul colpo con..."

L’Isola dei Famosi, lo sfogo di Patrizia Rossetti: “Sono a terra a livello psicologico”

“Sono a terra a livello psicologico” ha continuato Patrizia Rossetti confidandosi in lacrime con Cristina Plevani, “e anche quel poco che potrei fare, non riesco a farlo. Non sento alcun legame e non provo sintonia. Non possiamo avere feeling con niente”. Non riesce a riconoscersi, dato che lei è sempre stata una donna di carattere, molto forte, eppure in questo momento è in crisi nera e profonda perché le manca davvero tutto, dalla sua indipendenza alla sua vita di tutti i giorni fatta delle sue passioni.

Patrizia Rossetti, il ricordo choc sulla mamma Gina "morta all'improvviso"/ "Si sentiva poco bene e poi..."

Ma la conduttrice non sembra essere la sola a dire di essere a terra all’Isola dei Famosi. Anche Antonella Mosetti si è detta sfinita, ha riflettuto sul fatto che ritirarsi non fa rima con l’essere deboli, significa solo che non si riesce più ad andare avanti, perché “mi manca l’aria”. Quindi la domanda sorge spontanea: le prossime concorrenti a lasciare il reality show di Veronica Gentili saranno proprio Patrizia Rossetti e Antonella Mosetti? Intanto pare che entreranno nuovi concorrenti al fine di incendiare i vari gruppi.