L’isola dei famosi, Cristina Scuccia: “Non mi nascondo più…”/ La confessione dell’ex suora

L’isola dei famosi 2023, Cristina Scuccia si svela in toto: la verità dell’ex suora

Mancano poche ore alla finale de L’isola dei famosi 2023 e, intanto, l’ex suora e naufraga concorrente, Cristina Scuccia, rilascia una inaspettata dichiarazione d’amore.

Ad un passo dalla puntata finale de L’isola dei famosi 2023, la cui messa in onda é prevista il 19 giugno 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Cristina Scuccia può dirsi l’outsider del reality condotto da Ilary Blasi. Questo, in particolare per la liberazione che la vede protagonista nel reality honduregno, a fronte della verità che lei si trova a snocciolare pubblicamente, in TV, della sua situazione sentimentale. Un nuovo intervento mediatico, che é ora virale nel web, vede la naufraga dividere l’opinione dell’occhio pubblico tra chi la sostiene rispetto al percorso di libertà personale proseguito in TV dopo l’addio alla vita ecclesiastica da suora, e chi invece tra i detrattori critica la giovane donna per il cambiamento repentino di cui é esempio e il dietrofront avuto rispetto alla scelta di dedicarsi a Dio.

Ilary Blasi riconfermata al timone dell'Isola il prossimo anno?/ "Ora non penso a niente"

“Non voglio più nascondermi fa sapere dal suo canto l’ex suora, incurante del peso dei giudizi sul suo conto-. Ci si nasconde dalle cose di cui bisogna vergognarsi. E non mi nascondo più perché sono in una fase mia di liberazione dagli scudi e anche dagli schemi e le etichette”. La confessione della protagonista de L’isola dei famosi 2022, poi, prosegue: “Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza che io portavo perché avevo paura di essere sbagliata. Io mi sento sempre gli occhi addosso degli altri. Ho ancora un po’ questa cosa. Però basta, gli altri non vivono la nostra vita, siamo noi che la viviamo. Quindi una volta che scegli di viverla come vuoi hai vinto. E io ora ho deciso di viverla per come mi sento”. Quello che dicono gli altri mi tocca un po’, perché sono molto sensibile. Mi lascio condizionare, soprattutto se le persone care mi dicono qualcosa. Quello ha un valore maggiore. Ho paura ma non sto facendo nulla di male. Non devo aver paura di amare”.

Ilary Blasi e la gag col Rolex all'Isola: "Mi dai la quotazione?"/ Paolo Noise la stuzzica, lei lo zittisce

Cristina Scuccia replica ai detrattori: l’amore top secret

E, alludendo alle critiche sul dietrofront di cui é protagonista, Cristina Scuccia così difende a spada tratta la sua posizione: “Quando si parla d’amore non c’è nulla di sbagliato. Poi è nato questo sentimento in una maniera molto naturale e io ho voluto assecondare. Dovevo rifiutarlo? No, perché questa storia mi fa sentire migliore.

L’unica cosa che posso aver sbagliato è che avevamo fatto la promessa di non parlarne pubblicamente, ma non potevo nascondere tutto. Questa persona mi rispetta tanto e lo stesso cerco di fare io e spero di esserci riuscita. Adesso vedremo fuori, ma sono così felice all’idea di riabbracciarla”.

Adoratamente Isola, pagelle Marchesa d'Aragona/ “Omaggio di Ilary Blasi a Berlusconi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA