Gravi problemi per la nuova edizione del reality estremo di Canale 5, L’Isola dei famosi rischia la cancellazione? Stando a quanto riporta in esclusiva DavideMaggio.it in Honduras sono scoppiate delle forti proteste da parte dei locali che accusa la produzione del reality di danneggiarli gravemente. Durante i mesi di riprese, infatti, sia della versione italiana che di quella spagnola le comunità indigene devono fare i conti con il divieto di navigazione e pesca che limiterebbe di molto il loro sostentamento essendo delle comunità che si basano principalmente di pesca, turismo locale e raccolta di legna.

Da anni i Garifuna, le comunità locali dell’Honduras, protestano pacificamente contro l’Isola dei famosi per i divieti che le riprese del reality comportano. Tuttavia nell’ultimo periodo la protesta della Fondazione Cayos Cochinos, ovvero coloro che amministrano le isole e gli isolotti di Cayos Cochinos, si è fatta talmente pressante e pesante da rendere difficile la realizzazione stessa della reality. La protesta adesso è esplosa con più forza ed a dimostrarlo c’è anche un video pubblicato dal sito e visibile alla fine del paragrafo in che mostra le comunità locali occupare il set del reality.



Isola dei famosi in allarme: rischia lo slittamento, Banijay cerca una nuovo location ma…

A rendere ancora più allarmante il quadro già complesso c’è il fatto che, sempre stando a quanto riporta il sito di Davide Maggio, la società di produzione dell’Isola, Banijay sta cercando una nuova location ma pare che i sopralluoghi non abbiano portato, al momenti, ai risultati sperati. L’Isola dei famosi dopo anni dovrà dire addio all’Honduras ma si riuscirà a trovare una location adatta? L’idea è quella di spostarsi in un’altra nazione sempre del Centro America, come il Messico, ma il problema resta. Le complicazioni relative alla location potrebbero portare ad uno slittamento della partenza dell’Isola dei Famosi 20 anche se c’è chi ipotizza addirittura una cancellazione per la stagione in corso e un anticipo del GF Vip. Nel frattempo continuano ad uscire indiscrezioni sui concorrenti dell’Isola dei famosi 2025. e Veronica Gentili alla conduzione.