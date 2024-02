L’isola dei famosi, svelata la prima opinionista/ Lo spoiler del ritorno TV

L’isola dei famosi accende le trattative per l’ingaggio nel cast: i ruoli inediti

Sale l’attesa generale per il via alla rinnovata stagione di L’isola dei famosi, con l’annesso spoiler del reality show che anticipa Vladimir Luxuria alla conduzione. L’uscente Ilary Blasi, quindi, perderebbe così il posto di conduttrice nel cast di L’isola dei famosi 2024, in favore alla new entry all’upgrade, Vladimir Luxuria, in passato ex opinionista nello studio del reality show made in Honduras.

Ma le anticipazioni sul reality show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset non finiscono qui. Questo, dal momento che a prima firma Il sussidiario.net si preannuncia essere l’opinionista unica nello studio del reality show, la giornalista mora e mezzo busto al TG5, Elena Guarnieri. Insomma, sembra proprio che L’isola dei famosi 2024 voglia imporsi come un format all’insegna delle novità nei palinsesti TV e streaming delle reti Mediaset, l’azienda di trasmissione facente capo a Piersilvio Berlusconi.

Tra gli spoiler sul ritorno de L’isola dei famosi

Ma le curiosità che anticipano la nuova stagione de L’isola dei famosi non finiscono qui. Perché, inoltre, sembra che le trattative di ingaggio nei vari ruoli previsti nel cast del reality vedano intanto aperta anche la corsa per il posto di inviato. Al posto dello storico Alvin, il neo opinionista al timone de L’isola dei famosi potrebbe rivelarsi uno tra i principali candidati in lizza, Daniel Nilsson, ex Bonus ad Avanti un altro, o in alternativa l’ex Grande fratello vip 5 Pierpaolo Pretelli.

Mentre l’attivista transgender Vladimir Luxuria si prepara come new entry al timone di un format all’insegna dell’inclusività, Ilary Blasi sembra destinata a nuovi orizzonti all’interno del gruppo Mediaset, con la possibile conduzione di “Battiti Live“. Il viaggio itinerante nel cuore della musica estivo. La ormai ex consorte di Francesco Totti potrebbe, quindi, subentrare al timone del nuovo format al posto di Elisabetta Gregoraci.

