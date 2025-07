L'isola delle coppie è un commedia dalla comicità in tipico stile Vince Vaughn (anche produttore del film). La regia è di Peter Billingsley con un supercast

Martedì 8 luglio 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:30, la commedia dal titolo L’isola delle coppie. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense del 2009, prodotto da Universal Pictures e con la regia di Peter Billingsley, qui al suo esordio dietro la macchina da presa. La parte musicale è invece curata da A. R. Rahman, compositore che ha vinto il Premio Oscar per la colonna sonora di The Millionaire (2008).

Il cast principale del film L’isola delle coppie è composto da: Vince Vaughn (che lavorerà nuovamente con Billingsley nel 2016 in Tempo limite); Malin Åkerman (27 volte in bianco, Ricatto d’amore, Rock of Ages,…); Jason Bateman (che aveva già condiviso il set con Vaughn in Palle al balzo – Dodgeball e Ti odio, ti lascio, ti…); Kristen Bell (conosciuta per il suo ruolo da protagonista nella serie tv Veronica Mars); Jon Favreau (recentemente impegnato con il personaggio di Happy Hogan nel Marvel Cinematic Universe); infine Kristin Davis (indimenticabile Charlotte York in Sex and the City).

La trama del film L’isola delle coppie: psicoterapia esilarante e gag a raffica

L’isola delle coppie segue le vicende incrociate di un gruppo di coppie che, per motivi differenti, sta affrontando un momento di grave crisi.

In particolare vi sono Jason e Cynthia, che a causa delle difficoltà nel riuscire ad avere un figlio sono ormai ad un passo dal divorzio e, proprio per questo motivo, decidono di darsi un’ultima possibilità trascorrendo qualche giorno sull’isola Eden.

A loro si uniscono altre tre coppie che, dietro ad una facciata di serenità, nascondono in realtà una marea di problemi inespressi: Dave e Ronnie sono ormai oppressi dai mille problemi legati al lavoro e alla famiglia, mentre Joey e Lucy si erano sposati quando erano solo dei ragazzi e coltivano varie relazioni clandestine, infine Shane ha deciso di darsi una nuova possibilità dopo il naufragio del suo matrimonio frequentando la giovane Trudy.

Arrivati su Eden scoprono che il programma prevede una serie di attività di terapia di coppia obbligatorie e sarà proprio durante questi momenti che tutti i loro problemi verranno alla luce. Riusciranno a trovare una nuova armonia nella loro relazione o saranno destinati a prendere strade separate?