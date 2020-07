L’Isola di Pietro 2/ Anticipazioni 12 luglio: cosa è successo un anno dopo?

Torna su Canale 5 L’Isola di Pietro 2 con le consuete repliche estive, l’appuntamento è alle ore 15.20. Siamo proprio all’inizio della stagione, andiamo a vedere dunque cosa ci dicono le anticipazioni di questo episodio andato in onda per la prima volta il 21 ottobre del 2018 raccogliendo lo share del 15.27% e tenendo incollati al video 3.3 milioni di italiani. Gianni Morandi si ripresenta ancora una volta nei panni del pediatra Pietro Sereni, diventato negli anni un punto di riferimento per la comunità di Carloforte in Sardegna. Ci troviamo a un anno di distanza da dove avevamo lasciato i nostri protagonisti alla fine della prima stagione. Alcune cose sono cambiate, ma la serie segue abbastanza fedelmente il punto dove aveva lasciato in precedenza, cercando di spiegare cosa è cambiato tra Caterina e Alessandro.

L’Isola di Pietro 2, anticipazioni puntata 12 luglio

L’Isola di Pietro 2 inizia come sempre nella comunità di Carloforte in Sardegna. Avevamo lasciato Alessandro, interpretato da Michele Rosiello, nel momento in cui aveva scoperto che Caterina era la sua figlia naturale. Il poliziotto si recherà a prendere la figlia per portarla a scuola. Riceverà però un messaggio vocale di Giulia Canale, interpretata dalla bellissima Elisabetta Canalis. Questo lo spaventerà e costringerà a deviare rotta verso casa sua, dove però la troverà senza vita. Cosa è successo? Chi l’ha uccisa? È possibile pensare a un suicidio? La seconda stagione della serie con protagonista Gianni Morandi inizierà dunque con un dramma che al momento però non avrà risoluzione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA