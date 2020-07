L’isola di Pietro 2/ Anticipazioni oggi 26 luglio: la verità sulla nascita di Diego

L’ISOLA DI PIETRO 2, LA TRAMA: DOVE SIAMO RIMASTI

Nel pomeriggio di Canale 5 di oggi, domenica 26 luglio 2020, andranno in onda due nuovi episodi de L’isola di Pietro 2 in replica. Saranno il secondo e il terzo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Caterina (Alma Noce) chiede ad Alessandro (Michele Rosiello) di darle un passaggio a scuola, mentre Pietro (Gianni Morandi) chiede alla figlia di convincere il compagno a sposarsi. Dopo una richiesta d’aiuto da parte di un’amica, Alessandro raggiunge la sua abitazione e scopre che la donna è stata uccisa. Si getta subito all’inseguimento del killer, ma a causa di un imprevisto l’auto si ribalta su se stessa. Caterina viene trasportata d’urgenza in ospedale, dove scopre l’amara verità: ha perso la vista. Intanto, Elena indaga sulla morte di Giulia Canale (Elisabetta Canalis) ed esclude che sia stata uccisa da un rapinatore. Quando scopre la verità sull’incidente, Elena si precipita in ospedale e aggredisce Alessandro, ritenendolo colpevole. Nel frattempo, Matteo Sulci (Federico Russo) ha dei problemi con la fidanzata, improvvisamente aggressiva.

Grazie alle prime indagini, si scopre che il delitto è connesso a Diego Marra (Erasmo Genzini): Pietro finge di non conoscerlo. Il colpevole viene poi rintracciato al molo e si getta in acqua per sfuggire all’arresto, anche se invano. Diego però rivela di essere fuggito dalla casa della Canale per paura e di essere innocente. Nel frattempo, Ignazio Silas (Stefano Dionisi) informa la figlia Vanessa (Beatrice Vendramin) che presto la Polizia farà indagini su di loro: la vittima era infatti sua moglie. Nel passato, Alessandro inizia una relazione con Elena.

Durante l’interrogatorio, Dario rivela di essere stato contattato dalla vittima il giorno precedente: il pm decide di lasciarlo andare e Pietro si offre per ospitarlo in casa sua. Elena però non vede la cosa di buon occhio, mentre il medico rivela al ragazzo di aver conosciuto sua madre, arrivata incinta e in fin di vita in ospedale. Messo alle strette, Alessandro confessa a Elena di aver conosciuto Giulia per via di un’indagine parallela. Vanessa riferisce poi alla Polizia che la vittima aveva un’altra relazione, mentre Ignazio ne era all’oscuro.

Dopo aver continuato con i suoi traffici di droga, Diego entra in una casa e trova un bambino, Tobia, in stato di abbandono. Mentre Pietro cerca di convincere Caterina ad alzarsi dal letto, Matteo inizia a provare dei sentimenti per Silvia. Quando la figlia ritorna a casa, Elena decide di impedire ad Alessandro di ritornare in famiglia. Diego nel frattempo fa amicizia con Caterina e la convince ad andare in spiaggia insieme. Nabil (Hassani Shapi) però scopre che il ragazzo ha rubato dei soldi di Sereni. Grazie a Sulci, Elena scopre la verità su Alessandro prima che lui possa confessare tutto. Diego invece trova il piccolo Tobia senza sensi e per fortuna Pietro interviene subito.

L’ISOLA DI PIETRO 2, ANTICIPAZIONI DEL 26 LUGLIO 2020

EPISODIO 2 – Vanessa è scomparsa e tutti sull’isola si mettono in moto per cercarla. Matteo riferisce ad Elena di non sapere il motivo del suo gesto, ma la madre Isabella intuisce che sta nascondendo qualcosa. Anche Giorgia e Fabrizio sembrano condividere lo stesso segreto. Nel frattempo, le autorità continuano le indagini e trovano sugli scogli una scarpa. Solo in seguito Fabrizio e Giorgia confessano di aver visto Valentina ubriaca: la pista porta fino ad un barista che lavora per Patrizia. Nel frattempo, Elena non si arrende di fronte alla cecità di Caterina e fa delle ricerche per farla guarire. Diego invece scopre grazie ad una delle infermiere dell’ospedale che la madre lo ha avuto in seguito ad un abuso.

EPISODIO 3 – Di Vanessa non c’è ancora traccia, mentre Silas nasconde alle autorità di aver ricevuto una lettera per il riscatto. Intanto, Diego inizia ad essere sempre più nervoso e tratta male Caterina. Poi litiga con Fabrizio, che ha già i suoi problemi a casa. Il padre infatti ha uno strano comportamento e il ragazzo decide di seguirlo con Pietro: scopre così che è coinvolto nel rapimento di Vanessa. Nel frattempo, Isabella inizia a nutrire dei sospetti su Matteo quando scopre che è in possesso della collanina della ragazza.



