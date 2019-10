L’ISOLA DI PIETRO 3 / Anticipazioni 18 ottobre: la terza stagione fra amori e gialli

L’ISOLA DI PIETRO 3: LA SERIE TV

Nuovi casi da risolvere in arrivo e tante novità per L’Isola di Pietro 3: la fiction debutterà con la premiere in prima visione assoluta nel prime time di Canale 5 di oggi, venerdì 18 ottobre 2019. Alla guida del cast ci sarà ancora una volta Gianni Morandi, presente nei panni del medico Pietro Sereni. Nelle nuove puntate, il pediatra però non dovrà solo risolvere un giallo dietro l’altro, ma anche fare in modo che la sua famiglia rimanga unita. La figlia e la nipote infatti hanno appena subito un grave lutto e non riusciranno a superare con così facilità la morte di Alessandro. Il personaggio di Michele Rosiello non sarà infatti fra i presenti, mentre il ruolo di vicequestore verrà affidato ad una delle new entry del cast, Francesco Arca. Lo potremo conoscere nei panni di Valerio Ruggeri, un uomo dotato di un’intelligenza brillante ed un forte intuito. Nasconde però un segreto. Uno degli altri volti nuovi è quello di Francesca Chillemi, nei panni dell’insegnante Monica. Sarà una donna che, così come il personaggio di Caterina Murino, ovvero la vedova Teresa, cercherà di sedurre il medico protagonista. Valerio invece creerà un legame speciale con Elena, interpretata ancora una volta da Chiara Baschetti. La donna riuscirà a lasciarsi andare oppure il ricordo di Alessandro sarà così devastante da impedirle di valutare un nuovo amore? Fra i ritorni troveremo anche Alma Noce e la sua Caterina, la nipote di Pietro, mentre fra i piccoli interpreti troviamo Alessio Di Domenicantonio nei panni di Tobia, mentre Hassani Shapi sarà di nuovo Nabile e Cristian Cocco interpreterà ancora Pinna.

Si aggiungono inoltre Beatrice Modica per il personaggio di Stella, la figlia di Monica; Mirko Trovato nel ruolo di Stefano e Camilla Martini in quelli di Ilaria, i figli di Teresa; Anna Godina interpreterà Chiara Spanu, un’adolescente collegata ad una bambina che verrà ritrovata dal pediatra, mentre la sorella Margherita sarà Arianna Montefiori. Completano il cast Raniero Monaco di Lapio (Leonardo Manca); Gian Marco Fochetti (Tommaso Manca); Gianmarco Commare (Andrea Campana); Maria Rosaria Russo (Patrizia Piras); Astrid Meloni (Irene Manca) e Davide Paganini (Bernardo Righi). “Il personaggio di Chiara dovrà affrontare un cambio di vita piuttosto netto, mentre il mio sarà chiamato a tirare le fila di un giallo che apparentemente sembrerà irrisolvibile. Un apporto fondamentale sarà quello di Alma Noce che sarà al centro di molte vicende”, ha dichiarato Gianni Morandi a DipiùTV. Fra i punti interrogativi non possiamo dimenticare il fatto che Elena sarà costretta a crescere il figlio di Alessandro da sola e che Caterina è ancora senza vista, anche se può contare sull’aiuto di Diego (Erasmo Genzini). La ragazza deciderà tra l’altro di ritornare a Carloforte da sola, dopo aver affrontato a Houston un’operazione che potrebbe ridarle la vista. Nella scorsa puntata, Verissimo ha mostrato alcune scene in esclusiva. Clicca qui per guardare il video (https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/verissimo/lisola-di-pietro-3-anticipazione_F310005801005C42).

L’ISOLA DI PIETRO 3 ANTICIPAZIONI DEL 18 OTTOBRE 2019

EPISODIO 1 – La morte di Alessandro getterà la famiglia Sereni nel pieno dello sconforto. Elena però ha forza a sufficienza per iniziare delle indagini, anche con l’aiuto del nuovo vicequestore Valerio Ruggeri. Intanto, Pietro riuscirà a salvare una neonata avvolta nelle fiamme di un incendio scoppiato sul lungomare. Caterina invece ritorna in Sardegna in attesa di scoprire se il delicato intervento agli occhi le ridaranno la capacità di vedere. Il suo rapporto con Diego però sembra cambiato, tanto che il giovane appare più schivo del solito. Le sta nascondendo qualcosa? Per Elena ci sarà molto da lavorare, soprattutto per riuscire a digerire la presenza di Valerio. Anche se brillante, il nuovo collega ha dei metodi del tutto diversi rispetto ai suoi e sarà inevitabile che si verifichi qualche scontro. Sappiamo però che si tratta solo di una fase iniziale, a cui seguirà un altro periodo del tutto diverso per i due personaggi.



