L’ISOLA DI PIETRO 3/ Anticipazioni 22 novembre: finale di stagione con colpi di scena

L’ISOLA DI PIETRO 3, DOVE SIAMO RIMASTI

L’Isola di Pietro 3 andrà in onda con l’ultima puntata nella prima serata di oggi, venerdì 22 novembre 2019, in prima Tv su Canale 5. Sarà la sesta, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Bernardo rivela tutto. La moglie Irene non può avere figli e ne ha sempre sofferto. Così hanno accolto Chiara mentre era incinta, nella speranza di fare la cosa migliore per tutti e quattro. Anche se Diego si offre per aiutare le ricerche, Valerio decide di tenerlo fuori dal caso perchè troppo coinvolto. Caterina poi rivela al suo ex di avere intenzione di partire a breve, senza dire nulla alla madre o a Pietro. Mentre Margherita rivela a Diego che il padre avrebbe voluto vedere lei morta, Valerio si sente male a causa dei problemi di salute. Raggiunge però Santa Caterina con l’aiuto di Elena, ma Irene scopre in anticipo del blocco stradale e cambia direzione. Il giorno successivo, Elena confida a Valerio di sentirsi ancora in colpa per aver dato Caterina in adozione. Non sa che la figlia ha già fatto le valige, pronta per partire. Diego confessa invece a Bernardo di essere il vero padre di Anna e lo convince a dirgli che Irene ha un cellulare segreto. Il marito la contatta e finge di essere stato rilasciato, ma quando le cose di costituirsi Irene attacca. Trovata la cella a cui si è agganciato il telefono, Pietro e Diego raggiungono la zona e localizzano Irene, che si accorge di essere inseguita. Il medico la convince alla fine a non lanciarsi dalla scogliera e la fa ragionare in modo che lasci la bambina. Irene confessa poi di aver colpito Lara per paura che rivelasse la verità sulla bambina.

Intanto, Leonardo tratta male Caterina quando scopre che non ha più intenzione di partire. Il surfista viene pestato poi a sangue da alcuni uomini a cui deve dei soldi e viene ritrovato dal fratello Tommaso. Appena ripreso, Manca evita di dire la verità a Pietro e chiede invece alla madre di dargli dei soldi per pagare gli strozzini. Anche se Irene è estranea alla morte di Chiara, Elena è sicura che i Manca c’entrino qualcosa. Scopre infatti che Leonardo ha accompagnato la ragazza fino al cantiere del padre. Durante l’interrogatorio, il surfista ammette tutto, tranne di aver mai saputo che la ragazza fosse in possesso di quasi 30 mila euro. Tommaso è quindi in pericolo, visto che lo strozzino ha minacciato di fargli del male, se Leonardo non salderà il suo debito. Dopo aver visto Stella con uno sconosciuto, Valerio affronta l’uomo e scopre che si tratta di un investigatore privato che la ragazza ha assoldato per trovare suo padre. Valerio dice tutto a Monica e la donna lo bacia, mentre Elena osserva tutto da lontano. Dopo aver risolto il caso Manca, Valerio trova il modo di parlare a Stella e farle capire perchè la madre non le ha mai detto nulla del padre. Poco dopo, Elena va al magazzino prove per fare un controllo e viene investita da uno sconosciuto, che la porta a sbattere contro la porta. Una volta fuggito, Valerio si guarda attorno per capire se Elena lo stia seguendo.

L’ISOLA DI PIETRO 3 ANTICIPAZIONI DEL 22 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 6 – Le anticipazioni dell’Isola di Pietro 3 svelano che in base agli ultimi eventi, c’è da capire se Valerio abbia fatto irruzione nel magazzino delle prove per proteggere qualcuno che conosce. Monica infatti deciderà di costituirsi dichiarandosi colpevole della morte di Chiara, ma Elena crede che stia proteggendo in realtà la figlia Stella. Per proteggere l’ex compagna e la ragazza, Valerio farà di tutto per far sì che la pista vada verso qualcun altro. Elena però potrò contare sull’aiuto di Diego, che sarà al suo fianco per scoprire perchè la felpa di Chiara, depositata fra i reperti del caso, sia stata spostata. Senza più alternative, il Vice Questore sorprenderà tutti chiedendo di essere trasferito per la seconda volta. Il suo rapporto con Elena inizia ad incrinarsi, anche se la donna non sospetta di nulla e cerca di convincerlo a rimanere in Sardegna. Intanto, Diego cerca di formare una nuova famiglia con Margherita per il bene della piccola Anna.



