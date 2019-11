L’ISOLA DI PIETRO 3/ Anticipazioni 8 novembre: ci sarà un nuovo delitto?

L’ISOLA DI PIETRO 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 8 novembre 2019, Canale 5 trasmetterà un nuovo episodio de L’Isola di Pietro 3 in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Pietro ripensa all’omicidio di Chiara: possibile che sia stata uccisa da uno dei suoi amici? Diego invece è sempre più sospettoso di Leonardo e lo accusa di fronte a Caterina di aver dato dei soldi ad un uomo, ma il surfista gli dimostra che si sbaglia. Dopo aver cercato invano di far parlare Andrea, Elena e Valeria parlano con Ilaria e non ottengono nulla. Notano però che ha dei lividi sulle braccia e concludono che qualcuno l’abbia picchiata, anche se la ragazza nega tutto. Quella sera, Valerio fa un altro tentativo per scoprire se Stella sia sua figlia, ma cade nel vuoto. Parlando da solo con Andrea, Pietro scopre invece che i lividi di Ilaria potrebbero essere stati fatti da Stefano. La situazione si complica: lo zio rivela alla Polizia che il ragazzo si droga. Nello stesso cassetto però viene ritrovata anche una chiave magnetica del resort dei Campana, di proprietà di Franco. Nel frattempo, Pietro decide di fare dei controlli su Ilaria, sospettando che i lividi siano dovuti ad una malattia. I risultati gli daranno ragione: ha la leucemia. Valerio e Elena invece si concedono un tramonto sulla spiaggia e finiscono per baciarsi, ma in seguito la Sereni decide di chiudere tutto.

Nella fiction L’Isola di Pietro 3 più tardi, Stefano fugge con la figlia di Franco per non finire in manette, ma viene fermato. A quel punto la ragazza rivela che la notte del party si trovavano insieme perchè sono fidanzati. Mentre fra Leonardo e Caterina scoppia la passione, Stefano rivela alla Polizia di aver visto Chiara quella notte salire su un Suv nero. L’indizio porta di nuovo fino a Leonardo, che viene arrestato. Questo evento provocherà una grande frattura fra Elena e Caterina, l’unica sicura che il surfista sia innocente. Dopo aver lasciato Monica, Valerio guida una perquisizione a casa di Manca e Elena scopre che ha trascorso la notte con sua figlia. A causa della presenza degli auricolari di Chiara, Leonardo viene arrestato e Diego lo aggredisce in Questura. Sull’oggetto però non ci sono impronte e Valerio intuisce che qualcuno abbia cercato di incastrarlo. La sua idea riaccende di nuovo le luci su Andrea, che durante l’interrogatorio crolla e ammette di essere colpevole anche del delitto. Il ragazzo però tenta il suicidio poco dopo e al suo risveglio rivela a Pietro di aver protetto in realtà il padre Christian. L’uomo si sente al sicuro per assenza di denunce ma Sonia, dopo aver rivelato tutto a Diego, decide di accusarlo. Poco dopo, Valerio viene colto da un malore e rivela a Pietro di avere una patologia cardiaca, che ha provocato il famoso incidente nella precedente città.

L’ISOLA DI PIETRO 3 ANTICIPAZIONI 8 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 4 – Secondo le anticipazioni de L’Isola di Pietro 3 dopo aver scritto un foglio in cui parla di Chiara, la figlia di Franco viene ritrovata in spiaggia: qualcuno l’ha aggredita. Si trata di un nuovo delitto oppure riuscirà a salvarsi? I sospetti ricadranno comunque su Franco, che verrà accusato di essere colpevole anche della morte di Chiara. Nel frattempo, Pietro continua a dare il suo aiuto a Ilaria, in attesa di un donatore di midollo che possa guarirla dalla leucemia. Caterina invece, sempre più innamorata di Leonardo, decide di fare un gesto estremo e di fare terra bruciata attorno a sè. Soprattutto in seguito allo scontro verbale con Elena, che vede ormai come una nemica. La ragazza ha deciso infatti di andarsene via da Carloforte con il surfista. Il mistero su Chiara intanto si infittisce: chi potrebbe aver deciso di ucciderla e perchè? Quale segreto deve essere ancora rivelato?



