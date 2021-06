L’Isola di Pietro 3/ Anticipazioni puntata 13 giugno: cosa nasconde Diego? (Replica)

L’Isola di Pietro 3, anticipazioni puntata 13 giugno (replica)

L’Isola di Pietro 3 torna in onda anche oggi pomeriggio in replica. L’appuntamento è fissato alle 16.00 di oggi con la seconda puntata che sarà ancora a metà rispetto alla programmazione originale. Gianni Morandi tornerà a vestire i panni del protagonista, Pietro, proprio quello che dovrà raccogliere la confessione del giovane Diego. Chi ha seguito la fiction la settimana scorsa sa bene che mentre la nipote e la figlia di Pietro sono tornate in Italia e a casa dopo l’intervento, Diego ha smesso praticamente di vivere e tutto perché ha un peso sul cuore che non gli permette di vivere al massimo quello che desidera ovvero la sua relazione con Caterina, cosa lo trattiene?

Cosa nasconde Diego?

Proprio da questo mistero prende il via la puntata in replica dell’Isola di Pietro 3 in onda oggi in replica in cui non mancheranno i misteri da risolvere e, soprattutto, gli indizi sul caso dell’incendio e non solo. Mentre Caterina, recuperata la vista, riscopre il sapore della vita, tocca a Diego trovare qualcuno con cui sfogarsi e, in particolare, sarà con Pietro che, disperato, confiderà quello che ha fatto: in questo periodo è stato a letto con Chiara (Anna Godina) e, forse, è proprio lui il padre della bambina che abbiamo visto al centro della puntata della scorsa settimana. Intanto, Elena (Chiara Baschetti) e Valerio (Francesco Arca) lavorano a fianco a fianco a caccia di un nuovo sospettato e, in particolare, il professore di Lettere di Chiara, forse l’uomo ha avuto una relazione extraconiugale? L’insegnante non è l’unico a nascondere la verità visto che alcuni compagni della ragazza stanno nascondendo qualcosa di importante, ma cosa? Nel finale della puntata toccherà a Pietro fare i conti con una nuova svolta.

