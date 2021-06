L’Isola di Pietro 3/ Anticipazioni puntata 6 giugno: Pietro tra le fiamme! (Replica)

L’Isola di Pietro 3, anticipazioni puntata oggi 6 giugno: in replica la terza stagione

A prendere il posto di Barbara d’Urso ci pensa Gianni Morandi con la sua L’Isola di Pietro 3. La fiction di Canale5 torna in onda in replica con la prima puntata in cui sentiremo ancora parlare del noto pediatra ma anche dei suoi salvataggi in extremis. A tenere tutti con il fiato sospeso questa volta sarà un incendio di cui Pietro non avrà paura, anzi. Il dottore si butterà in mezzo alle fiamme per salvare una neonata. Prenderà il via da qui la nuova stagione della fiction, l’ultima che è andata in onda e che abbiamo visto su Canale5 ormai due anni fa ma siamo sicuri che i fan apprezzeranno lo stesso le repliche in questo periodo estivo. L’appuntamento è fissato per le 16.10 con una singola puntata, la prima oggi, in cui scopriremo anche cosa è successo a Caterina dopo l’incidente agli occhi e la sua cecità.

Elena e Caterina tornano da Houston ma…

Nella nuova puntata dell’Isola di Pietro 3, Elena e Caterina rientrano da Huston. Dal finale della seconda stagione sono passati due mesi e adesso scopriamo che la giovane nipote di Pietro ha subito un’operazione agli occhi, ancora dall’esito incerto e quando torna in città deve comunque riprendere in mano la sua vita. Elena, dal canto suo, deve prendere in mano le indagini non solo per scoprire le cause dell’incendio ma anche per trovare la madre della bambina, le due cose possono essere legate? Elena deve fare i conti con un lutto che non vuole affrontare e un nuovo Vicequestore, Valerio Ruggeri (Interpretato da Francesco Arca), molto diverso da lei. Caterina ha trovato un Diego molto diverso da quello lasciato e non riesce a capire il perché. In mezzo a loro ci sarà un grande segreto che lui non vuole rivelarle, alla fine verrà a galla ugualmente?

