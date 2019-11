L’Isola di Pietro 3, anticipazioni ultima puntata/ L’assassino di Chiara ha un nome..

Siamo quasi arrivati al termine della terza stagione dell’Isola di Pietro. Con la quinta puntata, in onda ieri sera su Canale 5, è andato in archivio il penultimo episodio della serie, che vedrà la sua fine la prossima settimana con una puntata ricca di colpi di scena. L’attesa è alta per il gran finale, soprattutto dopo il ritorno della troupe in Sardegna per girare un epilogo diverso da quello che era stato spoilerato nelle scorse settimane. Nell’episodio del 15 novembre proseguono le ricerche di Irene ed Anna, ritrovate grazie ad una intuizione del solito Pietro (Gianni Morandi, ndr). Caterina, dopo un lungo tira e molla, ha deciso di non partire e di restare a Carloforte. Le indagini sulla morte di Chiara si posano su Leonardo, alle prese con serissimi problemi economici, ma anche fisici. Valerio ed Elena cercano di trovare una quadra nella loro relazione ma lui tende a frenare per via della malattia.

L’Isola di Pietro 3, le disavventure di Leonardo

Nella penultima puntata de l’Isola di Pietro 3, Leonardo è all’ospedale dopo essere stato picchiato da alcuni malavitosi che volevano riscuotere una somma di denaro. Il ragazzo sembra essere finito in un brutto giro ed è costretto a chiedere denaro alla madre per evitare ulteriori guai. Nel finale della puntata, Leonardo viene bloccato dalla Polizia, che decide di interrogarlo sulla scomparsa di Chiara Spano. Lui dice di non sapere nulla della giovane, ma alla fine la sua situazione rischia di complicarsi drasticamente. Suo fratello Tommaso, invece, trova il coraggio di svelare a suo padre le sue ambizioni future nel mondo del cinema. Con l’aiuto di Pietro riesce ad affrontare la figura rigida del papà, che chiaramente non vede di buon occhio l’iniziativa.

L’Isola di Pietro 3, anticipazioni del 22 novembre

L’ultima puntata dell’Isola di Pietro 3 andrà in onda venerdì prossimo 22 novembre 2019. Le anticipazioni dell’ultima puntata annunciano tanti colpi di scena. Finalmente l’assassino di Chiara uscirà allo scoperto, dissolvendo tutti i dubbi sollevati nel penultimo episodio. Ad autoaccusarsi in commissariato è Monica, che sostiene di aver ucciso la giovane Chiara. A questo punto la madre di Stella ammette di aver dato fuoco volontariamente all’imbarcazione dove è sparita la Spano. La sua deposizione, tuttavia, non convince a pieno Elena e Valerio. Anche Pietro, dal canto suo, inizia a nutrire dubbi e preoccupazioni sulla sua amica e come sempre cercherà di capirne di più per riportare pace e serenità sull’isola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA