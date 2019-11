L’ISOLA DI PIETRO 3/ Antipazioni 15 novembre: Leonardo e Caterina in pericolo!

L’ISOLA DI PIETRO 3, DOVE SIAMO RIMASTI

I fan de L’Isola di Pietro 3 potranno assistere ad un nuovo episodio su Canale 5, in onda oggi, venerdì 15 novembre 2019, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Lara è stata ferita ed è in coma: Stefano riferisce alla Polizia che erano sul punto di partire, visto che la ragazza odia il padre. Franco tuttavia riferisce di non essere stato informato delle intenzioni della figlia, nascondendo la lettera che gli ha scritto prima di partire. Nel suo appartamento però viene ritrovata un’ecografia di Chiara: i due casi sono collegati. Si scopre inoltre che non risulta che Franco abbia una figlia, così scattano le ricerche per scoprire la verità sul loro rapporto. Emerge che la ragazza si chiama in realtà Lucrezia e che è scomparsa dal suo Paese anni prima. Intanto, Pietro affronta Leonardo per via della sua relazione con Caterina, mentre Valerio e Elena si baciano di nuovo. Dopo aver trovato la madre in lacrime, Stella invece trova una foto di Valerio e Monica ed inizia a pensare che il vice Questore possa essere suo padre. Nel frattempo, Diego accetta il consiglio di Margherita e fa visita ad Anna. Valerio invece scopre che Lara si chiama in realtà Lucrezia e che è scomparsa diversi anni prima.

Nella fictionL’Isola di Pietro 3, Elena sospetta quindi che Franco l’abbia rapita quando era piccola. L’uomo però confessa di aver aiutato la ragazza a fuggire per via di una situazione critica in famiglia. Dopo aver aiutato sia Stefano che Ilaria, Pietro indaga anche sulle intenzioni di Valerio riguardo a sua figlia. Durante la festa di Tobia, Caterina decide di annunciare alla famiglia di voler partire con Leonardo per una gara di windsurf. Anche se Elena glielo vieta, la ragazza è decisa a fare di testa sua. La situazione si complica quando, ore dopo, Elena dà uno schiaffo a Caterina in preda alla rabbia. Si scopre poi che Chiara ha vissuto per diversi mesi in un magazzino del resort. Pietro invece spinge Patrizia a dire la verità alla Polizia, visto che ha scoperto che è stata sulla scogliera a mettere dei fiori sulla lapide della figlia. La donna infatti rivela di aver visto Franco in quell’occasione, arrabbiato per via di una lettera che lei ha raccolto. L’uomo viene quindi assolto dai sospetti. Grazie ad alcuni resti ritrovati in magazzino, Valerio scopre che Lara ha ricattato qualcuno del resort che aveva aiutato Chiara a nascondersi. Mentre Tobia scopre la verità sulle cartoline del padre, Monica rivela a Valerio che il padre di Stella è svanito in seguito all’incidente avvenuto quando era piccola. Si scopre poi che Bernardo, il marito della Manca, ha acquistato un ecografo portatile perchè pensava che la figlia di Chiara fosse sua. Lara però si sveglia e riferisce che è stata Irene Manca a colpirla, ma la donna è già sparita. Nello stesso momento, Pietro scopre che Anna non si trova nella sua culla.

L’ISOLA DI PIETRO 3 ANTICIPAZIONI DEL 15 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 5 – Nella anticipazioni della prossima puntata de L’Isola di Pietro 3 Anna è stata rapita e Margherita si sente in colpa per non essere riuscita a proteggere la nipote. Dopo aver ottenuto di nuovo il suo posto di lavoro, Diego si offre di rintracciare la neonata. Margherita decide di aiutarlo nell’impresa e durante una sosta in barca, gli dà un bacio. Intanto, Caterina è sempre più convinta di voler partire con Leonardo. Pietro sembra aver compreso l’esigenza della nipote a trovare la sua strada e cerca di sostenerla. La ragazza tuttavia dovrà annullare tutto quando Leonardo si troverà in pericolo di vita. Ancora una volta sull’istruttore gravano dei misteri tutti da risolvere. Elena invece deve ancora digerire la scoperta della malattia di Valerio: il collega le ha mentito e ora teme che possa succedergli qualcosa. I due però trovano il modo di avvicinarsi ancora una volta. Sembra tra l’altro che sia stata Irene Manca a rapire Anna, ma per quale motivo?



