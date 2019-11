L’Isola di Pietro 4 ci sarà?/ Anticipazioni, Morandi: “L’unico problema è la mia resistenza fisica”

L’Isola di Pietro 4 si farà oppure no? In attesa di scoprire come si concluderà la terza stagione in onda questa sera, venerdì 22 novembre 2019 su Canale 5, il pubblico comincia a domandarsi se ci sarà o meno una quarta stagione. Al momento va detto è davvero presto per parlarne, anche se vista la grandissima curiosità espressa da parte dei suoi fan è stato lo stesso Gianni Morandi a rivelare in anteprima assoluta qualche piccolo dettaglio. Il cantante, infatti, dalle pagine del settimanale Nuovo parlando di un possibile ritorno del personaggio di Pietro della serie “L’Isola di Pietro” ha dichiarato: “L’unico problema è la mia resistenza fisica. Quando è iniziata la fiction avevo tre anni in meno. E tre anni alla mia età si sentono…”. Parole, quelle pronunciate da Gianni Morandi che fanno pensare che la quarta stagione della seguitissima fiction di Canale 5 al momento è in forse. Chissà se a decidere il futuro della serie sarà proprio l’età di Morandi oppure gli ascolti non proprio entusiasmanti di questa terza stagione che ha un pò disatteso le aspettative.

L’Isola di Pietro 3, ascolti non esaltanti per la fiction con Gianni Morandi

Il successo, ma soprattutto la conferma di una serie è spesso legato anche ai dati di ascolto. Possibile che la quarta stagione de L’Isola di Pietro sia in forse proprio per via degli ascolti che quest’anno hanno visto la serie battuta ogni settimana dalla concorrenza. Durante la prima puntata andata in onda lo scorso 18 ottobre, le avventure di Pietro hanno incollato davanti alla televisione circa 2 milioni e 961 mila telespettatori con uno share del 14,6%; ascolti sicuramente buoni, ma non tali da poter battere la concorrenza di Tale e Quale Show di Carlo Conti su Rai1 che ha vinto la sfida Auditel tutte le settimane. Gli ascolti poi sono andati a calare come confermano le puntate successive: la seconda ha registrato il 13.7% di share, mentre la terza il 13.4 di share. Un pò meglio la quarta puntata che è risalita di qualche punto fermandosi al 13.9% di share, ma sempre sconfitta da Tale e Quale Show. Al di là degli ascolti però va detto che la terza stagione ha deluso un pò le aspettative dei fan sia per l’uscita di scena di Michele Rossetto, l’attore che prestava il volto ad Alessandro, ma anche per come è stata gestita la sua scomparsa. L’entrata nel cast di Francesco Arca nel ruolo del vice questore non è riuscita però a sopperire all’assenza dell’amatissimo personaggio di Alessandro. Non resta che attendere la fine della terza stagione per scoprire le intenzioni di Mediaset sul futuro de L’Isola di Pietro.

