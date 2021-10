L’ispettore Coliandro 8/ Anticipazioni puntata 6 ottobre: arriva l’algida Francesca

L’ispettore Coliandro, nuovo appuntamento su Rai 2

Questa sera, mercoledì 6 ottobre, va in onda alle 21.20 su Rai 2 la terza puntata con la nuova stagione “L’ispettore Coliandro”, la serie ideata da Carlo Lucarelli con protagonista Giampaolo Morelli. Siamo già al terzo e penultimo dei quattro appuntamenti di cui è composta l’ottava stagione. In ogni puntata è presente una guest star e un personaggio specifico, in questo caso Nicoletta Romanoff nei panni di Francesca.

Bella e algida, con le sua abilità nel manipolare le persone è riuscita a ottenere importanti lasciti per il suo museo. Allo stesso tempo Francesca è fragile e insicura. Coliandro rimarrà colpito dalla misteriosa donna per cui inizia a provare anche un forte senso di protezione, diventando così facilmente manipolabile… Ecco la trama dell’episodio dal titolo “Il tesoro nascosto”.

L’ispettore Coliandro, anticipazioni puntata 6 ottobre

Un noto gallerista viene trovato morto. Le prime indagini fanno pensare che si tratti di un suicidio, ma la sorella del defunto, Francesca non ne è convinta. Nonostante l’iniziale antipatia, Francesca si rivolge a Coliandro spiegandogli i suoi dubbi. L’ispettore decide così di dare inizio ad una nuova indagine non autorizzata. Coliandro comincia a raccogliere indizi e copre che i sospetti di Francesca erano assolutamente fondati: Il fratello non si è tolta la vita ma è stato ucciso per un regolamento di conti con un misterioso mercante d’arte.

Tra i protagonisti della puntata troviamo anche Masino, interpretato da Matteo Bolli, un mercante d’arte senza scrupoli. Infine ci sarà anche il Tombarolo, interpretato da Giuseppe Giacobazzi, piccolo ladro di opere d’arte che si trova a gestire un affare più grande di lui.



