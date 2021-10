L’ispettore Coliandro 8/ Anticipazioni puntata finale 13 ottobre: ultima indagine!

L’ispettore Coliandro 8, finale di stagione

Questa sera, mercoledì 13 ottobre, va in onda alle 21.20 su Rai 2 la quarta e ultima puntata della nuova stagione “L’ispettore Coliandro”, la serie ideata da Carlo Lucarelli con protagonista Giampaolo Morelli. Siamo già arrivati alla conclusione dell’ottava stagione e i fan della fiction si chiedono se l’ispettore tornerà con nuovi episodi. Anche in questo ultimo episodio ci sarà una protagonista femminile che farà girare la testa a Coliandro. Le “Coliandro girls” dei primi tre episodi sono state Sabrina Impacciatore (Thea in “Intrigo Maltese“), Chiara Martegiani (Aurora ne “Il fantasma”) e Nicoletta Romanoff (Francesca ne “Il tesoro nascosto”).

Questa sera, nell’episodio “Kabir Bedi” la protagonista sarà l’attrice Elena Sotgiu nei panni di Jamila. Nel cast anche Paolo Sassanelli, Veronica Logan e Caterina Silva.

Anticipazioni L’ispettore Coliandro 8 puntata 13 ottobre 2021

Ecco la trama dell’episodio dal titolo “Kabir Bedi”, in onda questa sera su Rai 2. Su richiesta dell’amico pakistano Amid, l’ispettore Coliandro indaga sulla nipote Jamila Hussain, appena arrivata a Bologna e apparentemente legata a un gruppo integralista. In realtà Jamila è una spia dei servizi segreti francesi, venuta in Italia sotto copertura per sventare un traffico di droga. I due iniziano a collaborare e indagano sul vice questore Tarantola (Stefano Pesce).

Apparentemente ligio al dovere, Tarantola è il terminale di una banda di agenti corrotti coinvolti, insieme alla ‘ndrangheta, in un grosso traffico di eroina dalla Bosnia. Il vice questore lavora con il faccendiere “Don Lurio” (Leo Mantovani), chiamato così perché somigliante al noto coreografo e ballerino americano.

