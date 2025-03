LISTA CONVOCATI ITALIA: 25 CALCIATORI PER LA NATIONS LEAGUE

Italia Germania non è mai una sfida come le altre, anche se un quarto di finale di Nations League non può avere il fascino di tante altre occasioni che hanno scritto la storia. In ogni caso tra l’andata a San Siro di giovedì 20 marzo e il ritorno a Dortmund di domenica 23 marzo il c.t. Luciano Spalletti potrà contare su 25 calciatori, che vanno a comporre la lista convocati Italia per questi due appuntamenti. La posta in palio non è solo l’accesso alla Final Four di Nations League, perché l’esito del quarto di finale decreterà anche quale sarà il nostro girone nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

L’occasione sarà indimenticabile per due giocatori, che sono le novità assolute per la Nazionale nella lista convocati Italia: linea verde con Matteo Ruggeri, esterno classe 2002 dell’Atalanta, e con Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 tornato in Italia nella sessione invernale di calciomercato grazie al Torino, che lo ha acquistato dal Chelsea. Entrambi vantano una lunga trafila nelle varie Nazionali giovanili, in particolare Casadei che è stato anche eletto Pallone d’Oro del Mondiale U20 del 2023, ma naturalmente la prima volta in Nazionale maggiore è uno spartiacque.

LISTA CONVOCATI ITALIA: DUE DEBUTTI E ALTRETTANTI RITORNI

Dato il giusto spazio ai due debuttanti assoluti nella lista convocati Italia, la Nations League vedrà anche altrettanti ritorni dopo avere saltato qualche giro. Mattia Zaccagni era stato uno dei pochi a salvarsi a Euro 2024, in particolare grazie al gol contro la Croazia, poi era stato presente anche a settembre ma aveva saltato le partite di ottobre e novembre; più lunga l’assenza di Matteo Politano, che mancava dal novembre 2023 e quindi può festeggiare il ritorno che premia un momento positivo con il Napoli.

Per il resto non ci sono particolari sorprese nella lista convocati Italia: alcune assenze sono inevitabili, pensiamo ad esempio all’infortunato Federico Dimarco, out da un paio di settimane anche nell’Inter. Fra i presenti, sarà molto alto l’entusiasmo di Gigio Donnarumma, eroe dell’impresa del PSG a Liverpool, mentre in attacco possiamo fare affidamento su Mateo Retegui e Moise Kean, rispettivamente primo e secondo nella classifica marcatori del campionato di Serie A, l’eccellente notizia di questa stagione dopo anni difficili per i centravanti azzurri.

