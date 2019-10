Lista convocati Italia/ Nazionale, i nomi di Mancini per Grecia e Liechtenstein

Oggi scopriremo quali sono i nomi che faranno parte della lista convocati per le prossime partite dell’Italia. Nelle prossime ore infatti il commissario tecnico Roberto Mancini diramerà le convocazioni in vista dei prossimi due impegni della Nazionale nelle qualificazioni agli Europei 2020. L’obiettivo è ormai ad un passo, dal momento che finora l’Italia ha ottenuto sei vittorie in altrettante partite disputate: la certezza matematica potrebbe arrivare già sabato prossimo, in occasione della partita contro la Grecia in programma allo stadio Olimpico di Roma alle ore 20.45. Se invece qualcosa dovesse andare storto, è probabile che il rinvio possa essere assai breve, dal momento che la seconda partita sarà martedì 15 ottobre (sempre alle ore 20.45) al Rheinpark Stadion di Vaduz contro i padroni di casa del Liechtenstein. Si punta però naturalmente a fare festa già a Roma, anche perché vincere aiuta il ranking, che sarà fondamentale nel sorteggio dei gironi di qualificazione per i successivi Mondiali 2022.

LISTA CONVOCATI ITALIA: QUALI NOMI PER LA NAZIONALE?

Nella lista convocati Italia quali potrebbero essere i nomi più significativi? Citazione d’obbligo per Daniele De Rossi, che all’Olimpico avrebbe naturalmente un forte impatto. Mancini lo ha pre-convocato, procedura obbligatoria per i giocatori che con il club militano in un altro continente, ma il recente infortunio che lo ha tenuto fuori da River Plate-Boca Juniors complica naturalmente le cose. A centrocampo i nomi emergenti sono quelli di Nicolò Barella e Stefano Sensi, che nell’Inter formano una coppia che sta stupendo tutti e si possono ben inserire nel “progetto qualità” dell’Italia di Mancini con i vari Jorginho e Marco Verratti. Saranno interessanti anche le scelte in attacco, perché in Serie A sono tanti i bomber italiani che si stanno mettendo in mostra e magari nel gruppo potrebbe fare capolino qualche nome nuovo. Attenzione al Brescia, che “candida” Alfredo Donnarumma e presenta naturalmente anche Mario Balotelli, per il quale sarebbe l’ennesimo ritorno. Idee più chiare in difesa, dove però si annuncia sempre più intrigante il duello tra Gigio Donnarumma e Salvatore Sirigu come portiere titolare.

