Lista convocati Italia, la nazionale torna in campo: Spalletti verso le scelte definitive

Cresce l’attesa per la lista convocati di Luciano Spalletti per il ritorno in campo della nazionale azzurra. L’Italia è chiamata a ripartire dopo l’eliminazione cocente agli Europei e lo fa contro la temibilissima Francia nel contesto della Nations League. Venerdì prossimo, 30 agosto, il commissario tecnico comunicherà le sue scelte per quanto concerne i nomi dei giocatori che prenderanno parte alla prossima sfida. Stando ai rumors e alle voci di corridoio, ritroveremo buona parte dei giocatori graditi a Spalletti, salvo qualche eccezione.

Riecco quindi Ricci, Lucca, Tonali, Zaniolo, Cristante e probabilmente anche Kean e il debuttante Koleosho. Verso l’esclusione invece Chiesa, Jorginho e Mancini; forti dubbi su Locatelli. Di sicuro l’Italia vorrà ripartire con più ambizione dopo l’esperienza scottante all’ultimo Europeo, ma non dovranno mancare umiltà e consapevolezza dei propri limiti nell’approccio alle prossime partite. Secondo La Gazzetta dello Sport, il ct ripartirà da una difesa a tre, anche se non è chiaro se a centrocampo giocherà a cinque o con quatto elementi più due “trequartisti” a supporto dell’attaccante.

I tanti dubbi e le poche certezze del CT della Nazionale sulla lista convocati Italia

La lista convocati della nazionale resta dunque un rebus per Luciano Spalletti, costretto a fare i conti con ciò che passa il convento. Dopo il forfait di Scalvini, anche per Scamacca si prospettano tempi molto lunghi. Rivedremo invece all’opera, molto probabilmente, Cristante, la cui duttilità sembra un’arma apprezzata dal tecnico. I problemi maggiori, almeno sulla carta, sembrano in chiave offensiva, dove le scelte sono abbastanza obbligate.

Come vice-Scamacca ci sarebbe Lucca, ma attenzione anche a Kean e a Koleosho, diciannove anni, seconda punta del Burnley. Conovcati da non sbagliare per il CT, impegnato con Francia, Belgio e Israele nel girone di Nations League, tutt’altro che una passeggiata.

