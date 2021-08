Lista Convocati Nazionale Italia/ Oggi i nomi di Mancini: tornano Zaniolo e Gollini?

LISTA CONVOCATI NAZIONALE ITALIA: QUALI LE SCELTE DI MANCINI?

E’ attesa per la lista dei convocati dell’Italia di Roberto Mancini per i prossimi impegni della nazionale ai primi di settembre nelle qualificazioni per l’Europa ai Mondiali 2022. Dopo poche settimane dai festeggiamenti per gli Europei vinti a Wembley, ecco che la squadra maggiore torna a riunirsi sotto la guida del tecnico jesino, e siamo certo impazienti non solo di vedere in campo i nostri beniamini, ma pure di scoprire quali saranno le scelte del ct per questa nuova avventura.

Le cui tappe poi sono note da tempo: fatte le convocazioni ufficiali dell’Italia, la squadra si riunirà a Coverciano domenica sera/notte (a seconda degli impegni con i rispettivi club) e lunedi cominceranno gli allenamenti ufficiali. Prima sfida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 messa in calendario per l’Italia il 2 settembre contro la Bulgaria a Firenze (ore 20.45), e a seguire ecco il 6 settembre la Svizzera a Basilea (ore 20.45) e pure la Lituania, l’8 settembre (ore 20.45) allo Stadio del tricolore di Reggio Emilia.

LISTA CONVOCATI NAZIONALE ITALIA: MANCINI RITROVA ZANIOLO?

Fissato il calendario, non resta che attendere la lista dei convocati di Mancini per i prossimi impegni della nazionale maggiore di calcio dell’Italia: chi saranno i prescelti del ct? Fare previsioni è sempre rischioso, ma vista l’occasione non saremmo sorpresi se il tecnico per questi tre incontri chiamasse a sè una trentina di giocatori, compresi i 25 campioni d’Europa (tra cui però mancherà Spinazzola ovviamente, ancora infortunato). Ecco dunque nomi come quelle di Donnarumma e Florenzi, ma anche Di Lorenzo, Bonucci e Bastoni, Toloi, Cristante, Barella e Verratti, come Chiesa, Berardi, Immobile e Belotti.

Parecchie voci parlano dell’intenzione di Mancini di richiamare a sè i giocatori che erano stati “tagliati” all’ultimo dalla convocazione per la manifestazione continentale: per i primi incontri delle qualificazioni ai Mondiali 2022 potrebbe allora esserci spazio per Politano e Grifo come prue di Zaniolo (che solo ieri è tornato in gol), ma non escludiamo la convocazione anche di Sensi e Pellegrini, out prima degli europei. Chi mancherà di certo, oltre al già citato Spinazzola sarà Cragno: il portiere ha rimediato un problema muscolare e al suo posto potrebbe farsi rivedere in azzurro Gollini, tenuto conto che il numero 1 ha già nelle gambe diversi minuti, avendo debuttato nei giorni scorsi con il Tottenham nella nuova stagione.



