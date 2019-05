Lista convocati nazionale Italia, qualificazioni Euro 2020/ Mancini richiama Belotti

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per le gare di qualificazione a Euro 2020 dell’Italia. Gli azzurri saranno impegnati in una sfida contro la Grecia ad Atene e subito dopo a Torino contro la Bosnia. Non ci sarà Gigio Donnarumma che ha riportato un problema fisico e al cui posto il ct ha chiamato Pierluigi Gollini. Si è ampiamente meritato la chiamata Antonio Mirante che con la Roma in questo ultimo periodo aveva tolto il posto da titolare a Robin Olsen. In difesa sono diverse le conferme anche tra i giovani come l’ennesima chiamata per Gianluca Mancini tra i protagonisti del capolavoro Atalanta. Mancio ovviamente si porta dietro Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, oltre a ovviamente Alessio Romagnoli. Conferme interessanti poi arrivano per Francesco Acerbi che con la Lazio ha giocato sicuramente una grande stagione.

Lista convocati nazionale Italia, qualificazioni Euro 2020: il ritorno di Andrea Belotti

Tra le grandi sorprese della lista dei convocati di Roberto Mancini c’è sicuramente Andrea Belotti. Il Gallo non è stato protagonista di una grandissima stagione col Torino, ma è un bene prezioso per la nazionale e questo il ct lo sa bene. Per questo ha deciso di portarlo con lui in due sfide dove tornerà a dargli fiducia. Il reparto offensivo sarà però probabilmente guidato dall’esperienza di Fabio Quagliarella che con 26 reti ha vinto la classifica dei marcatori della Serie A, superando addirittura Cristiano Ronaldo. Ovviamente ci sarà spazio anche per i più giovani visto e tra questi è impossibile non citare Moise Kean, classe 2000 che con la maglia della Juventus ha dimostrato di essere all’altezza anche dei più grandi. L’outsider rimane quel Vincenzo Grifo poco gettonato nel nostro paese ma autore di una grande stagione col Friburgo.

La lista di Roberto Mancini

Ecco la lista completa:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Pierluigi Gollini (Atalanta); Salvatore Sirigu (Torino), Antonio Mirante (Roma);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).



