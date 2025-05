LISTA CONVOCATI NAZIONALE: LE SCELTE DI SPALLETTI!

Luciano Spalletti ha diramato la lista convocati Nazionale per le prime due partite delle qualificazioni al Mondiale 2026: ricordiamo che il percorso è già iniziato anche per la Uefa, ma l’Italia ha saltato i primi turni dovendo disputare i quarti di Nations League (eliminazione subita dalla Germania). Gli azzurri faranno dunque il loro esordio nel gruppo I il 6 giugno, a Oslo contro la Norvegia, e tre giorni dopo saranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia per ospitare la Moldavia. Quali sono dunque le scelte di Spalletti? Nella lista convocati Nazionale dobbiamo intanto dire che figurano sei calciatori che si uniranno al gruppo solo due giorni più tardi: sono quelli che giocheranno la finale di Champions League.

Dunque i cinque dell’Inter (Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Nicolò Barella e Federico Dimarco) e Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg. Per tutti gli altri il raduno è il 31 maggio, ovviamente a Coverciano: ci sono quattro calciatori del Napoli campione d’Italia e cioè Alex Meret, confermato come terzo portiere, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Giacomo Raspadori, mentre la Juventus qualificata in Champions League sul filo di lana ne porta tre con Federico Gatti, Andrea Cambiaso e Manuel Locatelli. Andiamo ora nel dettaglio a scoprire la lista convocati Nazionale dell’Italia.

UNA SOLA NOVITÀ IN NAZIONALE

Una prima indicazione circa la lista convocati Nazionale per le qualificazioni al Mondiale 2006 è il ritorno di Francesco Acerbi: ricorderete la famosa battuta di Spalletti sulla carta d’identità del centrale dell’Inter, ma evidentemente al CT è rimasto impresso il modo in cui Acerbi ha marcato parecchi centravanti di livello e tra questi Erling Haaland, che sarà appunto nostro avversario con la Norvegia. Gli altri due ritorni sono quelli di Riccardo Orsolini, meritatissimo per la stagione fatta con il Bologna (che ha anche vinto la Coppa Italia) e Davide Zappacosta, che torna così nell’Italia dopo tre anni e mezzo.

L’unico esordiente per questa finestra internazionale è Diego Coppola, titolare del Verona che ancora una volta ha timbrato la salvezza; oltre a Donnarumma ci sono poi altri tre calciatori che giocano all’estero, uno è la sua riserva Guglielmo Vicario e un altro è Destiny Udogie, entrambi freschissimi vincitori dell’Europa League con il Tottenham, poi ovviamente non poteva mancare Sandro Tonali che con il Newcastle ha vinto la Coppa di Lega inglese e si è qualificato in Champions League. Spicca anche la conferma di Daniel Maldini: nonostante le forti critiche ricevute in Nations League, il figlio d’arte fa ancora parte di un gruppo che offensivamente non offre tantissimo, al netto del capocannoniere di Serie A Mateo Retegui e del suo vice Moise Kean c’è Lorenzo Lucca che cerca la consacrazione internazionale.

LISTA CONVOCATI NAZIONALE

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Psg), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)

DIFENSORI: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta)

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle)

ATTACCANTI: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta)