E’ stata pubblicata l’attesa lista Epstein, l’elenco dei personaggi famosi, fra vip e persone del mondo politico, che hanno avuto dei contatti con l’ex finanziere Jeffrey Epstein, uccisosi in carcere nel 2019, dopo gravissime accuse fra cui sfruttamento di prostituzione e altri reati. La lista Epstein era molto attesa dall’opinione pubblica, soprattutto negli Stati Uniti, visto che in molti si attendevano indiscrezioni compromettenti nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ma alla fine il nome del tycoon newyorkese non compare sul famoso elenco di celebrità, anche se è nota l’amicizia fra i due.

A desecretare l’elenco è stato il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti tramite il procuratore generale Pam Bondi, di fatto un elenco di prove in mano al governo a stelle e strisce contro lo stesso Epstein. Ci sono nomi ma anche contatti e i registri di volo del Lolita Express, l’aero privato dello stesso ex finanziere. Il documento è composto in totale da 200 pagine e fra i nomi di spicco principali vi sono Mick Jagger, lo storico frontman e cantante dei Rolling Stones ma anche un altro artista di fama mondiale come Michael Jackson. Vi è inoltre l’attore americano Alec Baldwin, negli ultimi anni invischiato nella drammatica vicenda dell’omicidio sul set di un suo film.

LISTA EPSTEIN, LE “TRACCE” DEL PRESIDENTE TRUMP

E Trump? Come detto sopra il presidente non c’è nella lista Epstein, ma vi sono comunque foto che testimoniano quanto i due per lo meno si conoscessero, e dai registri di volo del Lolita Express è anche emerso che il presidente ha utilizzato il velivolo assieme all’ex moglie Marla Maples e alla figlia Tiffany il 15 maggio di 31 anni fa, nel 1994. I voli hanno comunque avuto come destinazione l’aeroporto Ronald Reagan di Washington da Palm Beach, in Florida e poi fino a Teteboro, nel New Jersey, di conseguenza non si ha la conferma che Trump sia stato sulla famosa isola di Little Saint James, quella dove Jeffrey Epstein avrebbe dato vita allo scandalo.

Il New York Post menziona anche il nome di Naomi Campbell, famosa top model, Dustin Hoffman, quindi di Ethel Kennedy, la mamma di Robert F. Kennedy Jr. e di Ted Kennedy (già deceduto), nonché l’attore Ralph Fiennes, colui che ha interpretato Voldemort in Harry Potter, ma anche l’ex compagna di Kurt Cobain, la cantante Courtney Love, e l’ex governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo. Il NYP ci tiene comunque a precisare che questi sono solo dei contatti di Epstein, di conseguenza non vi è la certezza che fossero sulla lista dei suoi “clienti” e quindi coinvolti nei suoi malaffari.

LISTA EPSTEIN, ARRIVERA’ UN ALTRO ELENCO?

Nella lista Epstein vi sono poi 254 nomi appartenenti ad altrettanti massaggiatrici, elenco che è stato volutamente oscurato dal Dipartimento di Giustizia in quanto vittime dell’ex finanziere costrette a prostituirsi. Secondo il New York Post non è da escludere che possano essere rilasciate altre liste in futuro visto che quella di ieri è stata denominata “fase 1”, ma in ogni caso non vi è certezza.

Certo è che questo elenco ha lasciato un po’ di amaro in bocca e la nota podcaster Liz Wheeler, attraverso una diretta streaming su X, ha fatto sapere che: “Stiamo tutti aspettando delle cose succose. E non è quello che c’è in questa cartella. Non è quello che c’è in questa cartella. Ed è esattamente così che il procuratore generale ce l’ha presentata. È normale sentirsi frustrati… dovreste sentirvi frustrati”. Da suo canto Pam Bondi ha fatto sapere che: “Quello che vedrete sono un sacco di registri di volo, un sacco di nomi, un sacco di informazioni”, aggiungendo che: “è davvero disgustoso ciò che ha fatto quell’uomo, insieme al suo coimputato”, riferendosi a Ghislaine Maxwell, la storica compagna dell’ex finanziere.