Lista Ministri Governo Draghi/ Nomi scelti con Mattarella chi sono: tecnici, politici

Tanti dubbi e pochissime certezze sulla lista dei ministri del governo Draghi. Questo perché il premier incaricato al termine delle consultazioni ha informato i partiti che per la formazione della squadra verrà applicato alla lettera l’articolo 92 della Costituzione. Questo vuol dire che solo lui e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella decideranno la lista dei ministri, scegliendo autonomamente i politici che eventualmente ne faranno parte. La ragione di questo orientamento è molto semplice. Il nuovo governo non deve essere espressione dei partiti, ma essere un governo del presidente. Il Consiglio dei ministri dovrebbe essere composto comunque per metà da donne e l’altra da uomini. Qualche informazione in più trapela dai leader politici. Ad esempio, Nicola Zingaretti ha spiegato al comitato politico del Pd che i dicasteri di peso finiranno ai tecnici, mentre i politici serviranno solo a rendere più stabile l’esecutivo.

Non sarà, dunque, un governo di larghe intese, come qualcuno auspicava. L’unica indicazione che Mario Draghi si è lasciato sfuggire volutamente è che ci sarà un Ministero per la Transizione ecologica, così da placare le turbolenze del MoVimento 5 Stelle.

LISTA MINISTRI GOVERNO DRAGHI: I CANDIDATI

Partiamo da qui per la lista dei nomi dei ministri del governo Draghi. L’idea è che il Ministero per la Transizione ecologica accorpi quello dei Trasporti, finora in capo alle Infrastrutture, e la gran parte delle competenze che ha lo Sviluppo economico ha sull’ambiente. A guidarlo dovrebbe essere Enrico Giovannini, ex presidente Istat. Al suo fianco, come viceministro, potrebbe esserci Stefano Buffagni o Stefano Patuanelli (entrambi M5s). Il premier incaricato vuole un «governo delle competenze» con le persone giuste al posto giusto. Il numero dei ministeri non dovrebbe aumentare, anzi potrebbero esserci degli accorpamenti. Le più sicure sembrano essere Marta Cartabia, ex presidente della Corte Costituzionale che dovrebbe andare alla Giustizia, mentre Luciana Lamorgese dovrebbe essere confermata al Viminale. Per il Ministero dell’Economia, quello più ambito e delicato, il toto-ministri vede protagonisti Marcella Panucci (ex dg Confindustria) e la professoressa Lucrezia Reichlin per le donne, Daniele Franco (dg Bankitalia) ed Ernesto Maria Ruffini (direttore Agenzia delle Entrate) per gli uomini. D’altra parte, difficilmente si farà ricorso a dirigenti della Banca d’Italia per non depotenziare l’istituzione.

LE ALTRE OPZIONI E LE “PROPOSTE” POLITICHE

La rettrice della Sapienza Antonella Polimeni potrebbe andare all’Istruzione, Università e la Ricerca nell’ottica di un ricompattamento, la giurista Luisa Torchia alla Pubblica amministrazione, mentre per gli Esteri ci sono le ipotesi Elisabetta Belloni e Marta Dassù se Luigi Di Maio non verrà confermato. Lui comunque è tra i possibili confermati, per quanto riguarda i politici, insieme a Roberto Speranza alla Salute, Lorenzo Guerini alla Difesa e Dario Franceschini ai Beni Culturali. I partiti comunque hanno fatto la loro lista di candidati. Ad esempio, per il Pd c’è Andrea Orlando, per Italia Viva uno tra Teresa Bellanova ed Ettore Rosato. Forza Italia ha avanzato solo il nome di Antonio Tajani per gli Affari europei, ma sperano in una chance Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini. Per la Lega i papabili sono Giancarlo Giorgetti, Giulia Bongiorno, Erika Stefani, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari in lizza per Agricoltura, Affari regionali o Pubblica amministrazione. Una lista troppo lunga per il poco spazio che Mario Draghi intende concedere ai partiti. Molto probabile che si proceda con il cosiddetto manuale Cencelli per viceministri e sottosegretari, dando spazio però anche a gruppi minori, centristi ed europeisti.

