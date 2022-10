Lista ministri governo Meloni, chi sono/ Nomi politici e tecnici, due vicepremier

Dopo aver accettato l’incarico senza riserva, la premier Giorgia Meloni, prima donna a presiedere il Consiglio dei ministri, ha presentato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del governo che domani presterà giuramento. Tra i nomi si scorgono anche due vicepremier: si tratta di Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il leader della Lega è stato scelto come ministro delle Infrastrutture, invece il vicepresidente di Forza Italia è anche ministro degli Esteri. Il ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio invece è stato affidato ad Alfredo Mantovano.

Nessuna sorpresa rispetto al totoministri per quanto riguarda la maggior parte delle “caselle” relative ai ministri del governo Meloni. Infatti, al ministero dell’Economia va Giancarlo Giorgetti, mentre il prefetto di Roma Matteo Piantedosi all’Interno. Confermata la scelta di Carlo Nordio ministro della Giustizia, invece il cofondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto è il nuovo ministro della Difesa. Di conseguenza, Adolfo Urso, che era in lizza proprio per quest’ultima casella, è stato scelto per lo Sviluppo economico, delle Imprese e del Made in Italy.

LISTA MINISTRI GOVERNO MELONI: CHI SONO E NOMI

Confermata rispetto alle indiscrezioni la scelta dell’ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati alle Riforme, così come la capogruppo uscente di Forza Italia Annamaria Bernini all’Università e la Ricerca. A Gilberto Pichetto Fratin è stato affidato il dicastero della Pubblica amministrazione, mentre Raffaele Fitto è stato nominato ministro degli Affari europei, le politiche di coesione e Pnrr. Daniela Santanchè è stata scelta come ministra del Turismo, Roberto Calderoli invece degli Affari regionali e delle Autonomie.

Passiamo alle novità presenti nella lista dei ministri del governo ufficializzata dalla premier Giorgia Meloni. Luca Ciriani è, infatti, il ministro dei Rapporti con il Parlamento, non Maurizio Lupi che invece le indiscrezioni davano per favorito. Marina Elvira Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, è stata scelta come ministra del Lavoro, il consigliere politico di Salvini Giuseppe Valditara è ministro dell’Istruzione e del Merito. L’ex governatore della Sicilia Sebastiano Musumeci invece ministro delle Politiche del Mare e del Sud. Tra le sorprese delle ultime ore il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano ministro della Cultura, Andrea Abodi dello Sport e dei Giovani, Paolo Zangrillo dell’Ambiente e della Sovranità ecologica (ex Transizione ecologica). Alla Sanità l’ha spuntata il rettore dell’Università di Tor Vergata Orazio Schillaci, nominato appunto ministro della Salute. Invece Eugenia Roccella è ministra della Famiglia, Natalità e Pari opportunità. Infine, Alessandra Locatelli ministra della Disabilità e Francesco Lollobrigida ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare.

Precisiamo che i ministri del governo Meloni dei Rapporti con il Parlamento, Pubblica amministrazione, Affari regionali e autonomie, Politiche del Mare e per il Sud, Affari europei, coesione e Pnrr, Sport e Giovani, Famiglia, natalità e Pari Opportunità, Disabilità, Riforme sono senza portafoglio.

5 MINISTRI A LEGA, 5 A FORZA ITALIA: CHI SONO I TECNICI

Anche se il governo Meloni è il primo nella storia d’Italia guidato da una donna, non è quello che può vantare il maggior numero di ministri donne. Avrà 24 ministri, di cui solo 6 donne. Il governo uscente di Mario Draghi aveva 23 ministri, di cui 8 donne. Dalla lista dei ministri si evince che Silvio Berlusconi, e quindi Forza Italia, incassa cinque ministri (3 uomini e 2 donne, tre senatori e due deputati). Tra le sorprese il senatore Paolo Zangrillo, fratello del medico personale di Berlusconi. Dunque, il governo Meloni conta 9 ministri di Fratelli d’Italia, 5 della Lega, 5 di Forza Italia e 5 tecnici. I 9 ministri FdI sono: Ciriani, Musumeci, Fitto, Roccella, Nordio, Crosetto, Urso, Lollobrigida, Santanché. I 5 di Forza Italia sono: Pichetto Fratin, Casellati, Tajani, Zangrillo, Bernini. I 5 ministri della Lega sono: Calderoli, Locatelli, Giorgetti, Salvini, Valditara. Infine, i 5 ministri tecnici sono: Abodi, Piantedosi, Calderone, Sangiuliano, Schillaci. Non ci sono, pertanto, ministri di Noi moderati.

