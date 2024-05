Lista preconvocati Italia Europei 2024/ Nazionale, i 30 nomi: torna Fagioli, out Immobile (oggi 23 maggio)

PRECONVOCATI NAZIONALE: I 30 DELL’ITALIA PER GLI EUROPEI 2024

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei preconvocati per gli Europei 2024: sono 30 nomi, ma come noto non tutti andranno a giocare la competizione continentale in Germania – nella quale difendiamo il titolo vinto tre anni fa a Wembley – e infatti si parla di preconvocati. Due cose da dire, prima di valutare i nomi: intanto, la lista ufficiale dei convocati dovrà essere annunciata entro il prossimo 6 giugno. Di conseguenza, Spalletti da oggi (ma in realtà le valutazioni sono iniziate tempo fa) ha due settimane di tempo per fare i tagli necessari e scegliere i calciatori che porterà in Germania.

In secondo luogo, rispetto a tre anni fa i convocati saranno di meno: erano 26 per Euro 2020 (poi diventato 2021) per ragioni legate alla pandemia, oggi sono tornati regolarmente 23 anche se la Uefa ha confermato la regola, nata sempre in quel periodo, sulle cinque sostituzioni consentite. Ciò significa che per Spalletti, almeno in teoria, il compito sarà ancora più arduo perché i tagli che dovrà operare sono sette, anche se c’è la possibilità che il nostro Commissario Tecnico abbia già le idee chiare almeno su qualcuno, e che gli restino solo le ultime valutazioni del caso. Ora andiamo però a vedere quale sia la lista dei preconvocati della nostra nazionale per gli Europei 2024.

POCHE SORPRESE, QUALCHE RITORNO

Nella lista dei preconvocati dell’Italia per gli Europei 2024 non ci sono grandi sorprese: forse la più grossa, ma era anche annunciata, è il ritorno di Nicolò Fagioli che sta già facendo discutere, perché il centrocampista della Juventus è stato squalificato per le scommesse e ora, scontata la pena, è tornato regolarmente a giocare ma non sono pochi quelli che sostengono che, soprattutto in virtù del codice etico della nostra nazionale, Fagioli non dovesse essere inserito nella lista dei preconvocati. Sia come sia, a farne le spese è stato Manuel Locatelli, il quale è reduce da una stagione negativa con i bianconeri e dunque non giocherà quegli Europei che tre anni fa lo avevano visto grande protagonista.

In porta Gigio Donnarumma sarà ancora il titolare anche se Guglielmo Vicario ha certamente ridotto il margine dall’estremo difensore del Psg, e si gioca le sue carte; in attacco non c’è Ciro Immobile e anche questo si poteva prevedere, le due prime punte preconvocate da Spalletti sono Gianluca Scamacca e Mateo Retegui con l’attaccante dell’Atalanta che per il momento parte in netto vantaggio. Torna anche Stephan El Shaarawy, interessanti le chiamate di Samuele Ricci e Michael Folorunsho che magari non supereranno il taglio, ma intanto possono sperare di andare agli Europei 2024.

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Psg), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham)

DIFENSORI: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino)

ATTACCANTI: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)

