Qual è la lista treni garantiti per lo sciopero trasporti da oggi a domani che coinvolge Trenitalia, Italo, Trenord: ecco le fasce orarie protette

SCIOPERO TRENI, LISTA TRENI GARANTITI E FASCE ORARIE PROTETTE

Inizia alle ore 21 e durerà 24 ore lo sciopero nazionale dei trasporti che rischia di sconvolgere il trasporto ferroviario, motivo per il quale è fondamentale conoscere la lista dei treni garantiti e le fasce orarie protette di Trenitalia, Italo e Trenord. La mobilitazione, proclamata dai sindacati USB, SGB e CUB, prevede comunque il rispetto di servizi minimi nelle fasce orarie garantite, che vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 nei giorni feriali, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 in quelli festivi.

Sciopero dei trasporti domani, 20 giugno 2025/ Stop a treni, aerei e mezzi pubblici: orari e fasce garantite

Per quanto riguarda Italo, sul sito ufficiale è stato pubblicato l’elenco dei treni garantiti che riguardano le tratte principali dell’Alta Velocità. Ad esempio, i treni da Torino e Milano verso Reggio Calabria sono confermati. Da Trenitalia la garanzia anche dei treni regionali, oltre che di quelli nazionali a lunga percorrenza (qui l’elenco). C’è poi Trenord che in Lombardia garantisce alcuni treni regionali e due Eurocity internazionali, che collegano Monaco e Ancona (qui la lista).

Sciopero generale 20 giugno 2025 treni, aerei, autostrade/ A Milano e Roma a rischio ATM e Atac: info e orari

DISAGI ALL’ORIZZONTE PER I VIAGGIATORI

Il consiglio per i viaggiatori in questi casi è di controllare quali sono i treni garantiti sui siti ufficiali e di effettuare in anticipo le prenotazioni. Inoltre, è fondamentale tenersi aggiornati attraverso i canali ufficiali. Considerata la possibilità di cancellazioni legate allo sciopero nazionale dei trasporti, è consigliabile organizzarsi con soluzioni alternative. In caso di soppressioni, le compagnie offrono diverse opzioni come il rimborso del biglietto, la riprotezione su altri treni o l’emissione di voucher.

Nonostante i disagi previsti, una parte dei collegamenti ferroviari sarà comunque attiva all’interno di determinate fasce orarie garantite. Sono ore complicate, in generale, proprio alla luce del fatto che lo sciopero nazionale è generale, quindi non riguarda solo il settore ferroviario. Infatti, ce n’è uno che coinvolge autostrade, aeroporti, trasporto pubblico locale e marittimo, anche in questo caso con delle fasce orarie garantite, come abbiamo avuto modo di approfondire nei giorni scorsi.

Sciopero Trenord oggi, lunedì 16 giugno 2025/ Info e orari: quali sono le fasce garantite?