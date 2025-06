Riduzione liste d'attesa, il ministro Schillaci anticipa intervento del governo per sanare le criticità se le Regioni non taglieranno tempi entro settembre

Liste d’attesa, dopo l’accordo con le Regioni per la riduzione dei tempi e la sorveglianza della nuova piattaforma ministeriale di monitoraggio dei dati in tempo reale e il rispetto della rapidità delle risposte, Schillaci interviene in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, a chiarire che il governo è pronto ad intervenire nel caso si verificassero ritardi. Come previsto infatti, da settembre si potranno usare i poteri sostitutivi per sanare le problematiche ancora non risolte ma questo, come ha sottolineato il ministro: “Non sarà un modo per fare delle pagelle e punire le Regioni, solo una collaborazione, un aiuto a risolvere i problemi“.

UK: Chris Whitty dietro all'epidemia Covid nelle case di cura?/ "Lo provano le mail del Direttore sanitario"

I miglioramenti dall’introduzione del nuovo sistema si stanno già vedendo, anche grazie al contributo dell’intelligenza artificiale che sta individuando le aree di intervento, tuttavia permangono ancora notevoli criticità soprattutto per quanto riguarda il ritardo nell’erogazione di prestazioni sanitarie essenziali specialmente in certe zone territoriali, come dimostrano i primi numeri pubblicati sul web.

Mantovani: “I vaccini salvano 6 vite al minuto”/ “Legame con l’autismo fake news nata da uno studio falso”

Schillaci: “Suggeriremo ai medici di ridurre la prescrizione di esami e visite inutili per non intasare le liste d’attesa”

Per abbattere i tempi delle liste d’attesa, oltre alla piattaforma di monitoraggio e il possibile intervento del governo con i poteri sostitutivi occorrerà agire anche limitando le prescrizioni, specialmente quelle che riguardano visite ed esami inutili. Su questo punto Schillaci sostiene che una grande responsabilità deriva dal lavoro dei medici di base, che spesso invitano i pazienti a sottoporsi ad accertamenti non necessari per il timore di denunce in caso di diagnosi tardive. IN questo caso potrebbe intervenire la nuova misura dello scudo penale che da temporanea potrebbe diventare definitiva in modo da tutelare maggiormente i medici, oltre ad un nuovo sistema integrato con l’intelligenza artificiale che aiuterà a capire quali esami possono essere davvero utili e quali no.

Bonus psicologo 2025/ Quando e come fare domanda, chi può farla e i requisiti: tutte le info

Altro problema da risolvere a breve è quello della carenza di personale, che aumenterà quando le Case di comunità verranno rese operative. Il piano del governo è quello di rendere più attrattive le professioni mediche ed infermieristiche, con un aumento degli stipendi e meno carichi burocratici, ovviamente però, come evidenzia Schillaci, sarà inevitabile ricorrere anche ad assunzioni di dipendenti dall’estero, specialmente da paesi nei quali i percorsi di studio sono simili a quelli italiani.