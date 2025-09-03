Presentate le liste UEFA 2025 delle squadre italiane, sorprese per Atalanta e Bologna e scelte obbligate per Napoli

Liste UEFA 2025, la scelta della Dea su Lookman

Nella giornata di ieri sono state rese note le liste UEFA 2025 delle sette squadre italiane che parteciperanno alle competizioni europee durante questa stagione e che potranno affidarsi solo ai giocatori inseriti per la prima metà dell’anno quando poi potranno essere cambiate ma con sostituzioni limitate. Oltre alla lista principale dei possibili convocati per le partite di Champions, Europa League o Conference le squadre hanno a disposizione una Lista B dove possono essere inseriti giocatori cresciuti nel proprio vivaio andando così a liberare spazio per altre aggiunte nella lista principale.

Portiere 13enne picchiato da genitore avversario/ Buffon gli scrive: “rispondiamo alla violenza col perdono”

Nelle scelte di società e allenatori si possono vedere numerose conferme e anche alcune sorprese partendo dalla presenza di Ademola Lookman in quella dell’Atalanta nonostante il difficile rapporto che c’è ancora tra società e calciatore dopo la mancata cessione e la possibile offerta da parte del Galatasaray. Inseriti poi tutti i nuovi acquisti come Krstovic e Zalwski mentre nella Lista B vanno giocatori d’esperienza come Rossi e Sportiello ma anche giovani importanti come Scalvini che sarà un titolare o altri aggregati in prima squadra dalla squadra under 23 come Lorenzo Bernasconi.

Calciomercato news: Ederson, Gundogan e forse Lookman/ Tutti i colpi dopo la chiusura (3 settembre 2025)

Sorprese nelle liste UEFA 2025, Lukaku fuori scelta obbligata per Conte

Nelle liste UEFA 2025 una delle scelte inaspettate ma obbligate è stata quella fatta dal Napoli che ha dovuto escludere Romelu Lukaku perché fermo per infortunio per tre mesi inserendo però al suo posto i due nuovi arrivati Lorenzo Lucca e Rasmus Hojlund che si contenderanno il ruolo da titolare. Per lo stesso motivo il Bologna ha escluso Ciro Immobile che si è fatto male al suo esordio in campionato, insieme a lui però anche Benjamin Dominguez, Ibrahim Sulemana e il capitano Lorenzo De Silvestri, probabilmente ritenuto non all’altezza per giocare in Europa League.

Ochoa sparisce dopo un caffè, calciomercato choc/ L’assurda storia con cui salta il trasferimento al Burgos

Un ruolo importante la Lista B lo avrà invece per Inter e Fiorentina che potranno inserire giocatori titolari o che certamente avranno un ruolo importante nelle rotazioni della squadra, i viola ad esempio inseriscono un giocatore come Pietro Comuzzo che sarà un titolare della difesa di Stefano Pioli e Nicolò Fortini che invece aiuterà a far riposare gli esterni. La lista B dei nerazzurri invece ha come giocatore più importante il giovane attaccante Francesco Pio Esposito che dopo la cessione di Taremi avrà un ruolo ancora più importante nell’attacco di Cristian Chivu.