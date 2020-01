Liste UEFA/ Novità: si può inserire chi ha già giocato le Coppe in altre squadre

Novità in vista per i club che, dopo la pausa invernale, saranno chiamati a partecipare alla fase a eliminazione diretta della Champions League e dell‘Europa League. Come in ogni stagione, le varie formazioni dovranno consegnare all’UEFA una versione aggiornata delle liste che, prime della fase a gironi delle due competizioni, erano state presentate al massimo organismo europeo. La nuove deadline è stata fissata per il prossimo 3 febbraio e ogni società potrà inserire 3 nuovi giocatori, cambiandone dunque altrettanti rispetto alle precedente fase. La lista Uefa bloccata sarà composta da 25 elementi, l’aspetto nuovo più importante rispetto al passato riguarda il fatto che si potranno utilizzare nuovi elementi che hanno già disputato partite nelle Coppe Europee con un’altra società. La lista Uefa prevederà 25 posti per calciatori che hanno superato i 21 anni di età, di cui 17 a completa scelta del club mentre i rimanenti dovranno essere calciatori cresciuti nel vivaio della società o comunque di un club della stessa competizione. Gli Under 21 potranno invece essere inseriti in lista senza limitazioni, purché siano tesserati per il club da almeno due stagioni.

LISTE UEFA COPPE EUROPEE, SI RIPARTE IL 18 FEBBRAIO

Dunque tutte le formazioni che parteciperanno alla fase a eliminazione diretta della Champions League (a partire dagli ottavi di finale) e dell’Europa League (a partire dai sedicesimi di finale) dovranno consegnare entro il 3 febbraio la lista Uefa bloccata da 25 elementi all’UEFA. Le Coppe Europee ripartiranno ufficialmente martedì 18 febbraio con le prime due gare dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, Atletico Madrid-Liverpool e Borussia Dortmund-PSG. La prima delle squadre italiane a tornare a giocare in campo internazionale sarà l’Atalanta di Gasperini che ospiterà il Valencia il 19 febbraio. In Champions impegnate anche la Juventus, andata in casa del Lione, e il Napoli che nell’andata degli ottavi ospiterà il Barcellona di Messi. In Europa League in lizza l’Inter, che nell’andata dei sedicesimi di finale giocherà contro i bulgari del Ludogorets, e la Roma che ospiterà i belgi del Gent nei match previsti per giovedì 20 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA