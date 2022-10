“Listeria, ecco i sintomi”/ Prof. Luca Piretta: “Occhio a come tagliamo i cibi”

Si parla di listeria e listerosi stamane negli studi del programma di Rai Uno, Uno Mattina. Negli scorsi giorni sono emerse notizie preoccupanti in merito a questo batterio e a questa infezione, visto che nelle ultime settimane si sarebbero verificati dei decessi per via della listeriosi, nonché alcuni ricoveri gravi. Il professor Luca Piretta, gastroenterologo dell’università Policlicno Campus Biomiedico di Roma, è stato ospite di Uno Mattina per provare a fare un po’ di chiarezza: “La listeria è un batterio che troviamo nell’acqua e negli alimenti, che sono un veicoli di questo batterio che porta alla listeriosi. La colpa non è dell’alimento in se quanto di veicolo. La salmonella è diverso ed è molto più frequente, hanno in comune essere veicolati dagli alimenti”.

Come capire se abbiamo la listeria? “Non è semplice, in gran parte non da sintomi. Quando compaiono i sintomi vi sono due malattie: la più frequente e meno grave dà diarrea, mal di testa e dolori addominali come la maggior parte delle malattie gastronintestinali. Alcuni soggetti immunodepressi, anziani o che hanno altre patologie, che possono avere una forma più grave che può dare anche delle encefaliti, colpendo il cervello. E’ molto difficile distinguere sulla base dei sintomi la patologia in corso, vanno fatto accertamenti. I deceduti sono solo una punta della listeriosi”.

LISTERIA E LISTERIOSI, PIRETTA: “INFEZIONE CHE TROVIAMO NEGLI ALIMENTI MANIPOLATI”

Il professor Luca Piretta ha proseguito: “L’infezione da listeriala troviamo negli alimenti manipolati e lavorati, possono essere contaminati a monte dall’azienda o da chi manipola con disattenzione. Se con il coltello che abbiamo tagliato l’ortaggio contaminato poi tagliamo la carne trasportiamo il batterio”.

Per le donne in dolce attesa: “Sono le più vulnerabili – spiega ancora l’esperto – perchè possono essere problemi severi per il feto, la cottura diventa lo strumento di prevenzione più importante di tutti. Lavarsi le mani è fondamentale ma non è sufficiente, la listeria sopravvive in frigo, è la temperatura che la elimina”.

