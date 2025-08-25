Chi è Lita Levidi, la moglie di Renato Carosone: i due si conobbero in Africa e si sposarono pochi mesi più tardi. Insieme per tutta la vita

Arrivato in Africa nel 1937, in Eritrea, Renato Carosone conobbe la moglie Italia detta Lita Levidi proprio ad Asmara. Lei, veneziana di nascita, viveva da diverso tempo ad Asmara: era infatti una delle ballerine di maggiore spicco del Circolo Italia, dove i soldati e gli italiani passavano le serate e dove appunto Renato Carosone venne invitato a cantare. I due si innamorarono immediatamente e si sposarono pochi mesi dopo, il 2 gennaio del 1938. All’epoca del matrimonio la moglie di Renato Carosone aveva già un bambino, Giuseppe, nato cinque anni prima delle nozze. Nonostante avesse già un figlio, Pino, Renato decise comunque di sposare Lita Levidi, riconoscendo il bambino e adottandolo. Giuseppe è stato poi registrato in Italia con il cognome di Carosone, un anno e mezzo dopo il matrimonio.

Pino, figlio di Renato Carosone/ Fu adottato dal cantante: "Era di una bontà unica"

Lita Levidi, chi è la moglie di Renato Carosone: insieme per tutta la vita

Tornato in Italia, Renato Carosone e la moglie Lita continuarono a vivere insieme il loro grande amore, con il figlio Pino. Lui appassionato di musica, lei di danza, Lita e Renato vissero un amore pervaso di arte: furono infatti l’uno l’ispirazione dell’altro, vivendo una storia d’amore importante, durata per tutta la vita. A lei Carosone ha dedicato la canzone “Maruzzella”, una delle più belle e importanti della sua carriera, che parla appunto di un amore profondo con una donna che gli fa battere forte il cuore.

Genitori di Renato Carosone, chi erano/ La mamma morta quando era bambino. E il papà...

Nonostante il grande successo ottenuto negli anni cinquanta, Renato Carosone decise un po’ a sorpresa di ritirarsi dalle scene nel 1960 per vivere di più la famiglia. Passò dunque molto tempo con la sua Lita Levidi e con il figlio Pino, godendosi la quotidianità in famiglia che a lungo gli era mancata. Anche dopo il ritorno sulle scene, la moglie di Renato Carosone è rimasta al suo fianco. I due sono stati insieme per tutta la vita, collaborando anche sul lavoro nello studio di registrazione che avevano deciso di aprire insieme. Lita Levidi è morta undici anni dopo il marito, nel 2012.