Lita Levidi, moglie Renato Carosone/ Le nozze nel 1938 in Africa

Italia “Lita” Levidi, moglie di Renato Carosone

Italia “Lita” Levidi è stata la moglie di Renato Carosone, fino alla scomparsa del musicista, avvenuta il 20 maggio 2001 a Roma. Lita è scomparsa 19 marzo 2012. Renato e Lita si sono conosciuti e innamorati in Africa. Nel 1937 Carosone, a soli 17 anni, decise di accettare la proposta di un impresario per andare a suonare in un locale di Massaua. Ad Asmara incontrò la ballerina Italia Levidi, detta Lita, veneziana di nascita e ragazza madre. Lita, infatti, aveva già un figlio, Giuseppe detto Pino.

I due si sposarono a Massaua il 2 gennaio 1938 e Carosone adottò Pino. La coppia non ha poi avuto altri figli. “Lei è il suo grande amore, una donna che è sempre stata accanto al proprio uomo, che si è spostata in tutto il mondo assieme al marito con cui cammina fianco a fianco. Ma che era allo stesso tempo indipendente. L’accoglienza di suo figlio da parte di Renato è un gesto da gentiluomo di altri tempi”, ha detto Ludovica Martino, attrice che nel film tv “Carosello Carosone” interpreta propria Lita.

Renato Carosone e Lita: l’amore nato in Africa

Alla fine della guerra, nel 1946, Renato Carosone si imbarcò con la moglie Lita Levidi e il figlio Pino su una nave greca – la Dorotea Paxos – per tornare in Italia. Da Brindisi, dove arrivarono, la famiglia si ritirò a Rota d’Imagna, in provincia di Bergamo. La moglie Lita è stata la musa di una delle canzoni più famose ed amate di Renato Carosone: “Maruzzella”, scritta nel 1954 da Enzo Bonagura e composta da Carosone. Il 7 settembre 1959, al culmine del successo, Renato Carosone si ritirò dalle scene. “Nutro una grande stima per Carosone per come ha condotto la sua vita e reputo condivisibile la scelta che ha fatto a 39 anni di lasciare la scena… Ammirevole inoltre il suo amore, oggi insolito, che provava per Lita. Ne riconosce il figlio, dice che ‘gli vuole bene’, che è ‘figlio suo’. Una scelta bellissima”, ha detto l’attore Eduardo Scarpetta, che ha interpretato l’artista nel film “Carosello Carosone”.

