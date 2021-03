Lita Levidi, moglie Renato Carosone/ L’incontro in Africa e il matrimonio

Lita Levidi è la moglie di Renato Carosone, il cantautore, pianista, direttore d’orchestra e compositore. Una storia d’amore importante quella nata tra l’interprete di “Torero”, “Tu vuò fà l’americano”, “‘O sarracino” e “Pigliate ‘na pastiglia” e la donna conosciuta per puro caso in Africa. Entrambi lontani da casa, Lita e Renato si innamorano follemente. L’artista si trovata in Africa per motivi di lavoro, visto che era stato scritturato come musicista per una compagnia d’arte. Un vero e proprio colpo di fulmine che spinse Carosone, una volta che la compagnia d’arte si sciolse, a restare in Africa. Proprio durante un viaggio ad Asmara, il cantautore napoletano conosce Lita, la donna che sarebbe diventata moglie, compagna di vita e madre dei suoi figli. Lita era una ballerina molto conosciuto e richiesta nel mondo della danza: nata e cresciuta a Venezia, la donna per amore decise di cambiare anche città.

Renato Carosone, Lita Levidi la musa di “Maruzzella”

Poco tempo dopo il primo incontro, Lita Levidi e Renato Carosone si innamorano e si sposano con una cerimonia celebrata il 2 gennaio del 1938. Un anno dopo arriva il primogenito Giuseppe, detto Pino, nato a Roma il 28 maggio 1939. In pochi sanno che Lita è stata la musa di una delle canzoni più famose ed amate di Renato Carosone. Si tratta di “Maruzzella”, il brano che consacra definitivamente l’artista nel mondo della musica. Su di lei si conosce davvero poco, anche se qualche dettaglio in più è stato dato da Ludovica Martino, la giovanissima che nel film tv “Carosello Carosone” presta il volto proprio alla donna di Carosone: “di Lita si sa pochissimo, a parte il suo essere veneziana, sappiamo che è stata la fedele compagna di vita di Carosone, il quale si innamorò perdutamente di lei, accettando anche il figlio di lei, che amò come se fosse stato suo. Ecco, questo è un scoop che non è mai stato svelato, raccontato proprio dal figlio Pino”.

