"L'Italia della salute" l'evento organizzato da Italia Avanti anche in diretta video streaming: i risultati della ricerca di SocialCom e le nuove sfide

Il tema della sanità italiana e del benessere è al centro di “Italia della salute“, il nuovo evento organizzato da Italia Avanti, il progetto editoriale di SocialCom, che ha realizzato una ricerca sul modo in cui i cittadini parlano di questi temi sul web e sui social. Il dibattito, che rientra nel ciclo degli “Aperitivi digitali”, è in programma alle ore 19 di oggi, martedì 4 novembre, presso la CEOForLIFE ClubHouse di Piazza Montecitorio, a Roma. Sarà un confronto aperto sui dati e un’occasione per analizzare come stia cambiando il rapporto tra gli italiani e il sistema sanitario.

“ITALIA DELLA SALUTE”, IL PANEL DI RELATORI

Al dibattito “L’Italia della salute: dati, percezioni e nuove esigenze” è previsto un panel misto di esponenti delle istituzioni e della stampa, a partire dal governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, passando per il presidente dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità) Rocco Bellantone, Francesco Zaffini, che presiede la Commissione Sanità del Senato, e i giornalisti Claudio Cerasa e Tommaso Cerno, che dirigono rispettivamente Il Foglio e Il Tempo, e Stefano Cappellini, vice de La Repubblica, con Giancarla Rondelli del Tg1 a moderare il dibattito e il presidente di SocialCom Luca Ferlaino a presentare i dati della ricerca.

Il dibattito metterà al centro l’analisi del rapporto tra cittadini e sistema sanitario, osservando come emozioni, fiducia e aspettative — lette anche attraverso i dati digitali — contribuiscano a definire strategie e politiche pubbliche. L’incontro sarà un’occasione per riflettere sul ruolo dello storytelling digitale come strumento di partecipazione e costruzione del dialogo tra istituzioni e società civile.

Non è casuale il coinvolgimento della stampa, visto che l’informazione influenza la percezione degli italiani del Servizio Sanitario Nazionale: lo confermavano i dati di un sondaggio Ipsos di due anni fa, in base a cui era emerso che ciò che gli italiani pensano della sanità deriva più dai media che dall’esperienza diretta, generando un paradosso: il 68% riteneva che il sistema fosse in declino, ma oltre il 70% era soddisfatto delle cure ricevute.

DALL’ANALISI DEI DATI ALLE SFIDE SANITARIE

Emozioni e percezioni non rappresentano semplici contorni del discorso, ma veri fattori strategici in grado di orientare le decisioni nel campo della sanità. Nell’ultimo anno, la tematica sanitaria ha stimolato più di 3,9 milioni di conversazioni e 120 milioni di interazioni online, un livello di attenzione che, per volume e coinvolgimento, supera perfino quello riservato a temi come il calcio o l’economia. Si tratta solo di alcuni dei dati che saranno illustrati nel corso dell’evento.

Comprendere questi numeri, sottolinea Ferlaino, è fondamentale per avere le idee chiare sulle esigenze che emergono del sistema sanitario, in relazione alle aspettative dei cittadini. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming video sul canale YouTube di Italia Avanti, mentre lo studio integrale sarà disponibile da domani, mercoledì 5 novembre, sui portali di SocialCom Italia, SocialData e Italia Avanti.

DIRETTA VIDEO STREAMING “ITALIA DELLA SALUTE”