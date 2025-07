L’Italia ha vinto la VNL 2025 di volley femminile e raggiunto 29 vittorie consecutive, l’epopea delle ragazze di Julio Velasco campionesse olimpiche

L’ITALIA HA VINTO LA VNL 2025: IL NUOVO RECORD DI VITTORIE CONSECUTIVE

L’Italia ha vinto la VNL 2025 di volley femminile, è il secondo trionfo consecutivo nella manifestazione per la Nazionale allenata da Julio Velasco, che nel mezzo ha conquistato anche il titolo più ambito di tutti, cioè naturalmente l’oro olimpico di Parigi 2024, prima volta assoluta per la nostra pallavolo.

Non solo: questi successi sono arrivati con percorsi perfetti lungo tutto il cammino, tanto che l’Italia ha stabilito il nuovo record mondiale di 29 vittorie consecutive in partite ufficiali. Una striscia che è iniziata con le ultime otto partite della scorsa Volleyball Nations League 2024, dal 3-0 contro la Cina del 2 giugno 2024 sino alla finale vinta contro il Giappone.

Poi il meraviglioso cammino alle Olimpiadi: se non bastasse l’oro, c’è stata l’ulteriore soddisfazione di avere lasciato per strada un solo set, vincendo per 3-1 al debutto contro la Repubblica Dominicana prima di una serie impressionante di cinque 3-0 consecutivi nel momento più importante dell’intero quadriennio, fino ovviamente alla finale contro gli Usa di domenica 11 agosto.

Poi la nuova VNL 2025, a dir poco impressionante: dodici vittorie su altrettante partite della prima fase, poi quarti, semifinale e finale della Final Eight fino al successo per 3-1 di ieri sera contro il Brasile, che porta il totale a 29 vittorie, con il record che era già arrivato a quota 27 ma ovviamente è stato impreziosito dal trofeo conquistato in Polonia, per confermare il dominio attuale dell’Italia sulla pallavolo femminile mondiale.

L’ITALIA HA VINTO LA VNL 2025: LA PERFEZIONE DELLE RAGAZZE DI JULIO VELASCO

Fin qui i numeri, che naturalmente sono già di enorme significato perché descrivono bene il livello che ormai da due stagioni ha raggiunto l’Italia. Sostanzialmente tutte queste partite sono state contro Nazionali di livello indiscutibile, quelle che fanno appunto parte della Nations League o che hanno partecipato alle Olimpiadi, quindi nessuna di queste è stata una partita “facile” e qualche incidente di percorso sarebbe stato più che legittimo, specie nella prima fase della VNL. Invece no, l’Italia ormai non conosce più la parola sconfitta.

Insomma, siamo sempre più incantati dalle ragazze di Julio Velasco, che in questo 2025 sembrano (se possibile) avere alzato ulteriormente il livello, senza alcuna sbavatura tecnica e nemmeno distrazioni che sarebbero anche state comprensibili. Adesso arriverà l’appuntamento più importante della stagione, cioè i Mondiali, però sulla scia di questa Nations League ci si andrà con un solo obiettivo, magari seguendo l’esempio della scorsa stagione, quando dopo un eccellente VNL ci fu il trionfo ai Giochi. La Nazionale più forte del mondo: nell’estate in cui anche calcio e basket ci hanno fatto sorridere a livello femminile, il volley resta comunque la nostra punta di diamante.