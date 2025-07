Sarebbe scoppiata una lite dietro le quinte di Battiti Live 2025 tra due cantanti che dovevano esibirsi sul palco: cos'è successo e perché

Estate in TV è sinonimo di Battiti Live: l’edizione 2025 è ormai iniziata da qualche settimana e già non mancano indiscrezioni e gossip. Com’è noto, la serie di concerti è registrata a partire da giugno per poi andare in onda su Canale 5 a partire da lunedì 7 luglio, in prima serata. Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco, portando in scena i tormentoni di questa estate e i loro brani più celebri. Non sono soltanto le canzoni, tuttavia, le protagoniste dell’evento.

Ilary Blasi su Cornetto Battiti Live/ "C'è qualcosa di magico", poi scherza: "Molti artisti non li conoscevo"

Stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe già stata una prima lite dietro le quinte di Battiti Live 2025 tra due cantanti. Il motivo? Sembra che ad aver fatto scoppiare la discussione sia stata una donna ‘in comune’, almeno stando a quanto rivelato su Instagram da Deianira Marzano.

Battiti Live 2025, chi ha litigato dietro le quinte? L’indiscrezione bomba

L’esperta di gossip ha lanciato una vera e propria bomba su Battiti Live 2025, svelando che “Dietro le quinte due famosi cantanti sono stati visti discutere animatamente poco prima di salire sul palco.” Il motivo? “Pare che la tensione sia nata da un presunto flirt di uno dei due con un’ex del collega“. Potrebbe però esserci dell’altro dietro questa lite, come sottolinea Marzano: “C’è chi dice che la lite sia scoppiata solo per questioni di ego e ordine di scaletta. Fonti vicine alla produzione parlano di un clima tesissimo”. Insomma, l’aria è già calda, e non solo per l’arrivo delle temperature alte: dietro le quinte di Battiti Live si respira aria di scontro, anche se al momento non è chiaro chi siano i due diretti interessati, se non che si parla di due uomini. Non resta che sperare in nuove indiscrezioni che ne svelino l’identità.

Battiti Live Mattia Zenzola tra i ballerini/Nel cast anche la fidanzata Benedetta Vari e l'ex Maddalena Svevi